Bolu Belediyesi’ne gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz’un da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

800 BİN LİRALIK FATURA DOSYA

Yaklaşık 800 bin liralık bir tutarın soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi. Daha önce ifade veren bazı kişilerin, söz konusu parayla kurban alınmadığını, bu kaynağın öğrencilere burs olarak aktarıldığını söylediği öne sürüldü.

Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Leyla Beykoz’un yanı sıra gözaltına alınan iki kişinin de belediye meclis üyesi olduğu değerlendiriliyor. Üç ismin de hâlen gözaltında olduğu belirtiliyor.