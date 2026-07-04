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Muğla’nın turizm incisi Fethiye’de, sahil şeridi üzerinde yürütülen "çevre düzenlemesi" adı altındaki uygulama, bir kent suçuna dönüşüyor.

Vatandaşın yıllardır nefes aldığı, yürüyüş yaptığı ve körfezin eşsiz manzarasını seyrettiği kıyı şeridi, yükselen yapay çitlerle adeta bir hapishane avlusuna dönüştürüldü.

"DENİZİ GİRMEYİ BIRAKIN GÖRMEK BİLE YASAK!"

Bölge halkı isyanın eşiğinde. Daha önce denize erişim yolları kapatılan Fethiyeliler, şimdi de denizi görme haklarının ellerinden alındığını belirtiyor. "Denize ulaşmak zaten imkansız hale getirilmişti, şimdi sıra ufuk çizgimize geldi" diyen vatandaşlar, hiçbir açıklama yapılmadan yükselen bu çitlerin arkasında neyin saklandığını soruyor.

BU HAZIRLIK KİMLERE?

Sahil boyunca hızla yayılan bu yapılaşma, "kamu yararı" ilkesini ayaklar altına alıyor. Fethiye’nin simgesi olan bu alanların halktan koparılıp belli bir kesime veya kişiye özel bir "izole alan" haline getirilip getirilmediği ise büyük bir soru işareti.

Kent sakinleri ve doğa savunucuları, ilgili makamlardan şu sorunun cevabını bekliyor: Fethiye sahillerini halka kapatıp bu duvarların ardında kimleri, hangi amaçla ağırlamaya hazırlanıyorsunuz?

Fethiye halkının denizle olan bağını kesen bu uygulama, kentin geleceğini tehdit etmeye devam ediyor.