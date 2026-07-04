Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul Küçükçekmece'de bir binanın balkonunda çökme yaşandı. Çökme meydana gelen 5 katlı apartman tahliye edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta 5 katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda henüz öğrenilemeyen bir nedenle kısmi çökme yaşandı.

Balkondan düşen beton parçalarını fark eden bina sakinleri evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, binada bir süre inceleme yaptı.

Ayrıntılar gelecek...