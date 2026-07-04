İlk kez Dünya Kupası sahnesinde
Yaklaşık 600 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazandı.
600 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası'na damga vurdu: Yeşil Burun Adaları'nın unutulmaz hikayesi
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan 600 bin nüfuslu Yeşil Burun Adaları, turnuvada elde ettiği başarılarla futbol dünyasının takdirini topladı. Dev rakiplere karşı gösterdiği performansla turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri oldu.Kaynak: Diğer
İlk kez Dünya Kupası sahnesinde
Tarihi ilk gol geldi
Turnuvaya ilk kez katılan ada ülkesi, Dünya Kupası tarihindeki ilk gol sevincini yaşayarak unutulmaz bir ana imza attı.
İlk puanını aldı
Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını alarak ülke futbolu adına bir ilki daha gerçekleştirdi.
Kalecisi dünya gündemine oturdu
40 yaşındaki tecrübeli kaleci, turnuva boyunca gösterdiği performansla büyük ilgi gördü ve sosyal medyada 18 milyondan fazla yeni takipçi kazandı.
İlk kez gruptan çıkmayı başardı
Turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atan Yeşil Burun Adaları, ilk Dünya Kupası deneyiminde adını son 32 turuna yazdırdı.
Grubu namağlup tamamladı
Güçlü rakiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Yeşil Burun Adaları, grup aşamasını namağlup tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Avrupa şampiyonuna geçit vermedi
Grup aşamasında son Avrupa şampiyonu ile karşılaşan ada ülkesi, sahadan beraberlikle ayrılarak futbol dünyasında ses getirdi.
Arjantin'e uzatmalarda veda etti
Son 32 turunda Arjantin karşısında normal sürede dirençli bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları, 90 dakikayı yenilmeden tamamladı. Turnuvaya uzatma dakikalarında gelen golle veda etse de ortaya koyduğu mücadele uzun süre hafızalardan silinmeyecek.