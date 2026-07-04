Bakan Uraloğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda kentteki sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantının ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde konuşan Uraloğlu, süren çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
İstanbul'dan seyahat 1 buçuk saate düşecek...Uraloğlu, hızlı tren hattı için tarih verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni hızlı tren hattının tamamlanmasıyla 4 saatlik yolun 1,5 saate düşeceğini bildirdi.Kaynak: AA
Bakan Uraloğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda kentteki sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Türkiye'nin yatırımlarla taşıma kapasitesinin güçlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu geçişi ve ülkemizde devam eden diğer demir yolu yatırımlarıyla bu koridorun taşıma kapasitesini güçlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.
Uraloğlu, yakın bir zaman önce de Orta Koridor'da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya geçildiğini kaydetti.
Halkalı - Kapıkule demir yolu hattının Trakya için çok önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa’ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine Faw Limanı’ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu’nun da batı ucunda yer almaktadır.
Yani bu proje sadece demir yolu hattı değildir, Türkiye’yi Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir."
"SEYAHAT SÜRESİ 4 SAATTEN 1,5 SAATE DÜŞECEK"
Uraloğlu, Tekirdağ'ı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getirdiklerini, projenin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerine başlandığını, test sürüşlerinin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattın bu kesimini bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedeflediklerini aktardı.
Ispartakule - Halkalı kesimindeki çalışmaların da sürdüğünü anlatan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini, yıllık yük kapasitesinin 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını ifade etti.
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 8,4 kilometrelik Ispartakule-Halkalı etaplarından oluşuyor.
Edirne'yi hızlı tren ağıyla İstanbul'a bağlayacak proje kapsamında, yolcu trenleriyle seyahat süresinin 4 saatten 1 ,5 saate, yük trenleriyle ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürülmesi hedefleniyor.
Saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen hatla, hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılabilecek.