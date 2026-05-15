Muğla’nın Fethiye ilçesinde kıyı alanlarına yönelik uygulamalar kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

İlçenin gözde noktalarından olan ve yurttaşların yıllardır serbestçe kullandığı körfez kıyısındaki yürüyüş güzergâhları ile deniz manzarasını kapsayan alanlar, çekilen yüksek yapay çitlerle adeta görünmez hale getirildi.

Özellikle Yarımada bölgesi ile koylara ulaşımı sağlayan güzergâhlarda, Hillside çevresini kapsayan kıyı şeridindeki düzenlemeler vatandaşların tepkisini çekti. Bölgeden geçenler, denizin hemen yanı başında olmalarına rağmen manzarayı göremediklerini belirterek kıyıların fiilen kamusal erişimden uzaklaştırıldığını savundu.

FETHİYE'DE DENİZ PERDESİ!

Fethiyeliler, kıyıların yalnızca fiziksel erişimle değil görsel erişimle de kamusal alan niteliği taşıdığına dikkat çekerek “Sahiller hepimizin. Önce denize girişler zorlaştı, şimdi denizi görmek bile engelleniyor” isyan etti.

Benzer bir tartışma geçen yıllarda da yaşanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Fethiye’de halkın kullanımına açık yaklaşık 2 kilometrelik körfez kıyısı tel örgülerle çevrilerek Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş, Petrol Ofisi mevkisi olarak bilinen ve yarımadalar ile koylara geçiş güzergâhı üzerinde bulunan bu alan çevresindeki yapılaşmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Son uygulamayla birlikte Fethiye’de kıyıların halktan adım adım koparıldığı yönündeki eleştiriler yeniden yükseldi.