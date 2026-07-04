BYD’den flaş atak: Bin 660 km menzilli yeni otomobil tanıtıldı, fiyatı açıklandı

5.150 mm uzunluğu ve 3.030 mm aks mesafesiyle BYD'nin bugüne kadar ürettiği en iddialı sedan modellerinden biri olan araç, sürüş dinamikleriyle de iddialı. Standart olarak sunulan arka aks yönlendirme mekanizması, bu büyük gövdeye rağmen aracın dönüş çapını 4,95 metreye kadar düşürüyor.