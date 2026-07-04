BYD’den flaş atak: Bin 660 km menzilli yeni otomobil tanıtıldı, fiyatı açıklandı

Çinli otomobil devi BYD, Ocean Network ürün gamının en yeni üst segment sedan modeli Seal 08'i görücüye çıkardı. Tam elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (DM-i) olmak üzere iki farklı motor mimarisiyle pazara sunulan araç; 905 kilometreye ulaşan saf elektrikli menzili, 1.660 kilometrelik birleşik menzili ve standart olarak entegre edilen arka aks yönlendirme teknolojisiyle öne çıkıyor.
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BYD, lüks sedan segmentindeki yeni amiral gemisi Seal 08 modelini resmi olarak duyurdu. Hem elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle gelen BYD Seal 08, 1.660 kilometreye varan toplam menzili, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojik donanımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Çin pazarında yaklaşık 28.980 dolardan başlayan fiyat etiketleriyle alıcı bekleyen yeni model; Premium, Flagship ve dört tekerlekten çekiş sistemine sahip Flagship donanım paketleriyle tercih edilebiliyor.
5.150 mm uzunluğu ve 3.030 mm aks mesafesiyle BYD'nin bugüne kadar ürettiği en iddialı sedan modellerinden biri olan araç, sürüş dinamikleriyle de iddialı. Standart olarak sunulan arka aks yönlendirme mekanizması, bu büyük gövdeye rağmen aracın dönüş çapını 4,95 metreye kadar düşürüyor.
Otomobilin konfor ve yol tutuş dengesi ise zemin yapısını önceden tarayarak anlık ayarlamalar yapabilen "DiSus-A" isimli çift odacıklı havalı süspansiyon sistemiyle sağlanıyor.
800 volt elektrik mimarisi üzerine inşa edilen tam elektrikli versiyon, markanın ikinci nesil Blade batarya teknolojisinden güç alıyor. En performanslı versiyonunda 510 kW güç üreten elektrikli model, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3,3 saniyede ulaşıyor. CLTC standartlarına göre 775 ile 905 kilometre arasında değişen menzil değerleri sunan araç, yüksek voltaj altyapısı sayesinde oldukça kısa sürelerde şarj olabiliyor.
Şarj edilebilir hibrit (DM-i) versiyon ise 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motora eşlik eden iki adet elektrik motorundan oluşuyor. Toplamda 400 kW sistem gücü sunan bu kombinasyon, 45,36 kWsa kapasiteli bir batarya ile destekleniyor. Hibrit model, sadece elektrik enerjisiyle 400 kilometre yol katedebilirken, depo ve batarya tam doluyken toplamda 1.660 kilometrelik bir menzil mesafesine ulaşıyor.
İç mekanda yüksek konfor odaklı bir yaklaşım sergileyen araçta, tüm koltuklar için masaj ve havalandırma özellikleri standart olarak yer alıyor.
Ön konsolda 15,6 inç boyutundaki multimedya ekranı ile 12,3 inçlik dijital gösterge paneli yer alırken, sürücünün önünde ise 26 inç büyüklüğünde artırılmış gerçeklik destekli baş üstü göstergesi (head-up display) bulunuyor. Güvenlik tarafında ise Lidar sensörlerinden beslenen gelişmiş sürüş asistanları; otonom park ve navigasyon entegrasyonlu yarı otonom sürüş deneyimi vadediyor.