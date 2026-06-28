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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu zirveye taşıdı. Daha önce Şimşek'in programının "çöktüğünü" iddia eden gazete, bu kez doğrudan Şimşek'in politikalarını hedef alarak ekonomiyi "faizciden kurtaracak" 6 maddelik bir yol haritası yayınladı.

Albayrak grubuna ait Yeni Şafak ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki gerilim, gazetenin bugünkü manşetiyle yeni bir boyuta taşındı. Ekonomi yönetiminin faiz politikalarını sert bir dille eleştiren Yeni Şafak, "Ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım" manşetiyle çıkarak, mevcut ekonomi politikalarından derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

YENİ ŞAFAK'IN 6 MADDELİK EKONOMİ REÇETESİ

Gazetenin manşetinden duyurduğu ve Şimşek'in politikalarına alternatif olarak sunduğu yol haritasında şu talepler yer aldı:

“Bireysel döviz kazancından neden vergi alınmıyor

Akaryakıtta ÖTV sıfırlansın KDV düşürülsün

Asya ithalatına yüzde 40'lık ek tarife duvarı

Faiz gelirine yüzde 30 stopaj getirilmeli

Gıda enflasyonuna cumhur reyonu

Sanayi temelli makroekonomi öncelenmeli”

NELER YAŞANMIŞTI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından piyasalarda yaşanan dalgalanma, ekonomi yönetimini sert tedbirler almaya itmişti. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5'tan yüzde 46'ya yükseltmesi, iktidara yakın medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Yeni Şafak bu faiz artışını "Merkez’in yüksek faiz inadı" ve "Güçlü faiz indirimi olmalı" başlıklarıyla eleştirmişti.

Gazete kısa bir süre önce, "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" manşetiyle açıkça cephe almış, ardından Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ı da doğrudan hedef tahtasına oturtmuştu.

Şimşek yönetiminin enflasyon hedeflerine ulaşamamasının da eleştirildiği haberlerde, Bakan Şimşek'in enflasyon artışına gerekçe olarak kuraklık, don, deprem ve son olarak İran savaşının tetiklediği enerji fiyatlarını göstermesi "bahane üretmek" olarak yorumlanmıştı.

NACİ AĞBAL DÖNEMİ HATIRLATMASI: YÜZDE 19'A "OPERASYON", YÜZDE 25'E SESSİZLİK

Yaşanan bu "faiz" tartışmaları, akıllara gazetenin geçmişteki Merkez Bankası başkanlarına yönelik tutumunu getirdi. Yeni Şafak, daha önce politika faizini yüzde 19'a çıkaran dönemin Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı "Bu operasyonu kim adına çektiniz?" manşetiyle hedef almış ve Ağbal kısa süre sonra görevden alınmıştı.

Ancak aynı gazete, faizin yüzde 25'e çıkarıldığı kararı manşetine dahi taşımayarak sadece "Merkez faizi yüzde 25'e çıkardı" şeklinde sıradan bir haberle geçiştirmesi, medyadaki "faiz" tutumunun dönemden döneme değiştiği yorumlarına sebep olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevden alınacağı veya istifa edeceği yönündeki iddialar ise basında ve siyasi kulislerde zaman zaman konuşuluyordu.