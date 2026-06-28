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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Valiliği tarafından M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı açıklandı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

10.00'dan itibaren başlayan kararın, "Onur Haftası" kapsamında alındığı ifade edildi. Metro İstanbul da uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu'nun yolcu kullanımına kapalı olacağı, trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmadan seferlerine süreceği aktarıldı.

Ayrıca M2 hattındaki Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlarının da yolcu kullanımına kapatılacağı da ifade edildi.

Metro İstanbul, uygulamanın İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar süreceğini açıkladı.

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