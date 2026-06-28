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Kaynak: AA

İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Tahiruyi köyünden patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

Devlet televizyonunun askeri bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre ise duyulan patlama seslerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'in Tahiruyi köyündeki bir iletişim kulesine saldırıdan kaynaklandı.

AXİOS: SALDIRIYI ABD ÜSTLENDİ

Diğer yandan ABD merkezli Axios haber sitesi muhabiri, Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.

KEŞM ADASINDA PATLAMA SESLERİ

İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlendiğini duyurdu.