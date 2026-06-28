Yeniçağ Gazetesi
28 Haziran 2026 Pazar
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Anasayfa Astroloji 28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor

28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor

28 Haziran Pazar, gökyüzü hareketli ve yenileyici enerjiler sunuyor. Ay'ın konumu ve gezegenlerin açıları; dinlenmek, zihni toparlamak ve yeni haftaya hazırlık yapmak için destekleyici etkiler taşıyor. Hem içsel dengeyi bulmak hem de yeni başlangıçlar için plan yapmak adına verimli bir gün.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 1

KOÇ

Bugün pazarın tadını çıkarırken aceleci kararlardan uzak durun. İçinizdeki yüksek enerjiyle her şeye aynı anda yetişmek isteyebilirsiniz ancak günü akışına bırakmak, zihninizi dinlendirmek önümüzdeki hafta için size büyük güç katacak.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 2

BOĞA

Bu pazar keyif aldığınız güvenli alanlarda kalmak isteyeceksiniz. Sevdiklerinizle evinizde ya da sakin bir ortamda buluşmak, finansal planlarınızı sakin kafayla gözden geçirmek ve kendinizi şımartacak ufak ödüller vermek için harika bir gün.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 3

İKİZLER

İletişim trafiğinizin oldukça yoğun olduğu, telefonunuzun susmadığı bir pazar günü. Sosyal çevrenizle planlar yapabilir, merak ettiğiniz konularda derin sohbetlere dalabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken yapıcı olmaya özen gösterin.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 4

YENGEÇ

Haftanın tüm yorgunluğunu geride bırakmak için bu pazar tamamen kendinize dönmelisiniz. Doğa ile iç içe olmak, sessizliği dinlemek ve ruhunuzu şifalandıracak aktivitelere vakit ayırmak size çok iyi gelecek. Kalabalıklardan uzak durun.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 5

ASLAN

Arkadaş gruplarınızla, dostlarınızla bir arada olmak ve organizasyonlar yapmak için mükemmel bir pazar günü. Çevrenize yaydığınız neşeli ve lider enerji sayesinde günün parlayan yıldızı siz olacaksınız. Geleceğe dair güzel hayaller kurun.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 6

BAŞAK

Gelecek planlarınızı, kariyer hedeflerinizi ve sorumluluklarınızı zihninizde tarttığınız bir pazar olabilir. Tamamen dinlenmek yerine "Önümüzdeki hafta ne yapmalıyım?" sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Yine de kendinize nefes alacak alanlar bırakın.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 7

TERAZİ

Ruhunuzun yeni ufuklar, yeni bilgiler ve keşifler aradığı bir gün. Bu pazar, her zamanki rutininizin dışına çıkıp hiç gitmediğiniz bir yere gitmek, felsefi bir kitap okumak veya bir seyahat planı yapmak enerjinizi tamamen tazeleyecektir.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 8

AKREP

İç dünyanızda derin analizler yaptığınız, sezgilerinizin adeta tavan yaptığı bir pazar günü. Gizemli konulara ilginiz artabilir. Sevdiklerinizle yüzeysel sohbetler yerine, aranızdaki bağı güçlendirecek derin paylaşımlarda bulunmayı tercih edeceksiniz.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 9

YAY

Bu pazar gününün ana teması tamamen ikili ilişkileriniz ve ortaklıklarınız. Eşinizle, sevgilinizle ya da çok yakın bir dostunuzla baş başa vakit geçirmek, aradaki buzları eritmek ve empati kurmak için gökyüzü sizi sonuna kadar destekliyor.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 10

OĞLAK

Pazar gününü tembellik yaparak geçirmek yerine, etrafı düzenlemek, yarım kalan işleri toparlamak ve kendinize sağlıklı bir rutin oluşturmak isteyeceksiniz. Yaşam alanınızda yapacağınız ufak bir temizlik veya düzenleme zihninizi de rahatlatacak.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 11

KOVA

Hayatın tadını sonuna kadar çıkarabileceğiniz, yaratıcılığınızın ve yaşama sevincinizin yükseldiği çok keyifli bir pazar. Hobilerinize vakit ayırabilir, aşk hayatınızda romantik anlar yaşayabilir veya çocuksu yanınızı besleyecek aktiviteler yapabilirsiniz.

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28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor - Resim: 12

BALIK

Evinizde vakit geçirmek, aile bağlarını güçlendirmek ve yuvanızın sıcaklığında dinlenmek için harika bir pazar günü. Geçmiş güzel günleri yad edebilir, aile bireyleriyle güven tazeleyebilirsiniz. Evinizde yapacağınız ufak dokunuşlar ruhunuza iyi gelecek.

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