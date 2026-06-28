28 Haziran Pazar günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün o burç için dönüm noktası diyor

TERAZİ

Ruhunuzun yeni ufuklar, yeni bilgiler ve keşifler aradığı bir gün. Bu pazar, her zamanki rutininizin dışına çıkıp hiç gitmediğiniz bir yere gitmek, felsefi bir kitap okumak veya bir seyahat planı yapmak enerjinizi tamamen tazeleyecektir.