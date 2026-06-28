CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, TBMM Başkanlığı'na resmi yazı gönderdi. Yazıda; Özel'in Grup Başkanlığı görevinin sonlandırıldığı ve bu koltuğa Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın atandığı iletildi. Şimdi gözler, Meclis Başkanlığı'ndan gelecek yanıta çevrildi.

SEÇİM YAPILMADAN ATAMA GERÇEKLEŞTİ İDDİASI

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre; CHP kulislerini hareketlendiren bu gelişmede dikkat çeken bir usul tartışması bulunuyor. Siyasi parti iç tüzüklerine göre Grup Başkanı'nın Meclis grubunda yapılacak seçim ve oylama ile belirlenmesi gerekiyor. Bu atamada ise seçim yapılmadığı iddia ediliyor.

HUKUKÇULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kılıçdaroğlu yönetiminin Meclis'e yaptığı bu başvuru, hukukçular arasında da tartışma konusu oldu. TBMM Başkanlığı, daha önce benzer bir krizde başvuruyu "parti içi mesele" olarak değerlendirip reddetmişti.

Geçmişte SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Grup Başkanı Aydın Güven Gürkan arasında yaşanan benzer krizde, dönemin TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "Meclis Başkanlığı partilerin içişlerine karışmaz" diyerek dosyayı geri çevirmişti.