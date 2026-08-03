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YENİ Parti lideri Özgür Özel'in "bizim için çok önemli" dediği ve vatandaşlardan destek istediği YENİ Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı belli oldu. YENİ Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 240 milyon liranın aşıldığını duyurdu.

Ceylan'ın paylaşımı şöyle: