YENİ Parti lideri Özgür Özel'in "bizim için çok önemli" dediği ve vatandaşlardan destek istediği YENİ Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı belli oldu. YENİ Parti Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, 240 milyon liranın aşıldığını duyurdu.
Ceylan'ın paylaşımı şöyle:
Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 5’inci gününde 113.678 vatandaşımız tarafından 240.305.252 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşüne destek olan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceğiz. Yol cümleden uludur. Yolumuz halkın yoludur! Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz.