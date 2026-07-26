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Cumhuriyet Halk Partisi'den kitlesel olarak ayrılan 91 milletvekilinin katılımıyla Özgür Özel'in lideri olduğu Yeni Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ardından TBMM'deki en büyük ikinci siyasi oluşum ve resmî olarak Türkiye ana muhalefet partisi konumuna yükseldi; bu geçişle birlikte CHP'nin sandalye sayısı bakımından beşinci sıraya gerilemesi gündemdeki yerini koruyor.

Yeni Parti, kamuoyuyla paylaştığı parti programında tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik hedeflerini açıkladı. tarimdanhaber.com'un haberine göre, programda tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığı, aynı zamanda gıda güvenliği, kırsal istihdam ve ulusal bağımsızlık açısından stratejik bir sektör olduğu vurgulandı.

Parti programında, çiftçilerin borç yükü, artan üretim maliyetleri ve ithalat baskısıyla karşı karşıya bırakılmayacağı belirtilirken, üretimi güçlendirecek yeni destek mekanizmalarının hayata geçirileceği ifade edildi.

PLANLI ÜRETİM MODELİ UYGULANACAK

Yeni Parti, tarımsal üretimde planlamayı esas alacağını duyurdu. Program kapsamında stratejik ürün haritaları hazırlanarak üretimin ülkenin ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi hedefleniyor.

MAZOT, GÜBRE VE YEM MALİYETLERİ AZALTILACAK

Programda, tarımsal desteklerin önceden açıklanacağı, eksiksiz ve zamanında üreticilere ulaştırılacağı belirtildi. Çiftçilerin en önemli gider kalemleri arasında yer alan mazot, gübre, yem, sulama ve enerji maliyetlerini azaltacak desteklerin artırılacağı da vaat edildi.

KÜÇÜK ÜRETİCİYE ÖZEL DESTEK

Yeni Parti, aile işletmeleri, küçük üreticiler, kadın ve genç çiftçiler için özel destek mekanizmalarının oluşturulacağını açıkladı. Kooperatifçiliğin güçlendirilmesi ve üretici birliklerinin yaygınlaştırılması da programın öne çıkan hedefleri arasında yer aldı.

ARACI MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Parti programında, tarımsal ürünlerin aracılık maliyetlerini azaltacak yeni sistemlerin kurulacağı, üreticinin ürününü daha doğrudan tüketiciye ulaştırmasının sağlanacağı ifade edildi.

DİJİTAL TARIM VE İKLİM ODAKLI ÜRETİM

Tarımda teknolojinin daha etkin kullanılacağını belirten Yeni Parti, sensörlü sulama sistemleri, dijital izlenebilirlik uygulamaları ve iklim erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılacağını duyurdu. Kuraklığa dayanıklı üretim modellerinin destekleneceği, tarım sigortalarının kapsamının genişletileceği ve doğal afetler sonrasında yapılacak ödemelerin hızlandırılacağı da programda yer aldı.

GIDA DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Programda ayrıca gıda sahteciliği ve tağşişle mücadelenin güçlendirileceği, denetimlerin artırılacağı belirtildi. Kırsal bölgelerde eğitim, sağlık, ulaşım, internet ve sosyal konut gibi hizmetlerin geliştirilerek yaşam kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.