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İngiltere'nin en büyük bankaları, küresel yüksek faiz ortamının sağladığı imkanlarla mevduat ve kredi faizleri arasındaki marjı açarak kârlılıklarını rekor seviyelere taşıdı.

Finansal sonuçlarını açıklamaya hazırlanan Lloyds, NatWest ve Barclays’in 2026 yılında toplam kârının 19 milyar sterline ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl ilan edilen 16 milyar sterlinlik kârın üzerindeki bu devasa rakam, finans devlerini siyasi baskının tam merkezine yerleştirdi.

"EK VERGİ İHTİMALİ YÜZDE 95"

Finansal piyasalar analistlerinden KBW Analisti Ed Firth, bankalara ek vergi getirilme olasılığını yüzde 95 gibi ezici bir oranla değerlendirdi. Firth, bankaların öz sermaye maliyetlerinin çok üzerinde kazanç elde ettiğini vurguladı.

Uzmanlara göre hükümetin masadaki en güçlü seçeneği şu şekilde şekilleniyor:

Muhafazakâr hükümet tarafından 2023 yılında yüzde 8'den yüzde 3'e düşürülen banka ek kurumlar vergisinin yeniden eski seviyesine çıkarılması.

Bu adımın atılması halinde İngiltere hazinesine 4 yılda yaklaşık 9 milyar sterlin tutarında devasa bir ek gelir sağlanması hesaplanıyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ AYAKTA: "KREDİLER DARALIR, REKABET GÜCÜ BİTER!"

Olası bir ek vergi kararına finans dünyasından sert itirazlar yükseliyor. Bankacılık sektörü temsilcileri; ilave vergi yükünün kredi hacmini daraltacağını, yatırımları sekteye uğratacağını ve ülkenin küresel ölçekteki rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatacağını savunuyor.

Öte yandan İngiliz hükümetinin alternatif bir plan olarak; bankaların İngiltere Merkez Bankası’nda tuttukları rezervlerden elde ettikleri faiz gelirlerini sınırlayacak farklı bir teknik düzenlemeyi de masada tuttuğu ifade ediliyor.