Kaynak: ANKA

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de gündeme ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Günaydın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimini AK Parti adayının kazanmasına dair, “Sistemli, planlanmış, eş güdümlenmiş, örgütlenmiş bir kumpas sahneye konuldu. Üstelik de araçsallaştırılmış yargısıyla, yedeklenmiş kamu idaresiyle ve tek parti devleti haline dönüştürülmüş yapısıyla birlikte büyük bir utanmazlığı ibretle izledik. Seçimi yine biz kazandık. Ama sarmalaştırılmış yargı yine tarihe geçecek bir ibretlik vesikasıyla seçimi iptal etti. Arkasından gözaltılar, tutuklamalar, transferler birbiri ardına devam etti. Üç belediye meclis üyemizi gözaltına aldılar. Bunlardan ikisini Ekrem Bey'i ve Amina Hanım'ı tutukladılar. Mithat Bey'i ise gözaltından sonra serbest bıraktılar. Böylece 28'den sayı 25'e düştü. Seçimden iki gün evvel havuç ve sopa ilişkisini birlikte ve ibretlik bir biçimde kullanarak dört belediye meclis üyesini daha transfer ettiler. Ve böylece seçim 21'e 21 haline geldi” dedi.

'SEÇİMLER İTİRAZ EDİLECEK'

Basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Günaydın, Üsküdar Belediyesi'ndeki seçimlere itiraz edileceğini ifade etti.

"BENZER BİR SENARYOYU İSTANBUL ÜZERİNDEN TEZGAHLAMAYA ÇALIŞIYORLAR”

AK Parti’nin İstanbul’a hazırlandığını öne süren Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkıyla yapılmış seçimleri iptal eden yargının kumpasla yapılmış seçim konusunda ne diyeceğini hep beraber göreceğiz. Bunun yanında Üsküdar'da minareyi kılıfına sokma çabası içine dahi girilmeden bir kumpas sahnelemiş olan iktidarın ve bu aygıtın İstanbul Büyükşehir için etik ve demokratik davranacağını hiç kimse söyleyemez. Dolayısıyla kimin aklına en kötü senaryo geliyor ise AKP'nin buna hazırlandığı açıktır. An itibarıyla bizim lehimize önemli bir fark bulunmaktadır. Ama bu farkı hem transferlerle hem de tutuklamalarla eritmeye çalışan bir AKP yapısı olduğunu da hep beraber görüyoruz. Dolayısıyla benzer bir senaryoyu İstanbul üzerinden tezgahlamaya çalışıyorlar. Peki bunun için ne yapmaları gerekiyor? Ekrem İmamoğlu'nu yasaklı hale ve hükümlü hale getirmeleri gerekiyor"

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan belediye başkan vekilliği seçimlerini CHP kazanmıştı.

Ancak AK Parti'nin seçime itiraz etmesiyle birlikte seçimlerin yenilenmesine karar veirldi. 2 seçim arasında 2 CHP'li meclis üyesi tutuklandı, 4 CHP'li meclis üyesi ise AK Parti'ye geçti.

Bu gelişmelerle birlikte seçim öncesi 27 üyesi bulunan CHP-YENİ Parti grubu 21 üyeye düşerken, 17 olan AK Parti-MHP grubu ise 21 üyeye çıkmıştı.

Gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerinde Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.

Özgür Çelik, dünkü seçimin ardından AKP’ye geçen dört meclis üyesiyle ilgili iddialarda bulunmuştu.

İstanbul başsavcılığının ardından Anadolu başsavcılığı da YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlattı.