Asgari ücrette beklenen rakam ortaya çıktı: OVP hesabı değiştirdi

İKİNCİ SENARYODA RAKAM DEĞİŞİYOR

Hesaplamalardaki diğer senaryo ise OVP’de 2027 için belirlenen yüzde 21'lik enflasyon hedefine dayanıyor. Bu oranın zamda esas alınması halinde daha düşük bir ücret ortaya çıkıyor.