Asgari ücrette beklenen rakam ortaya çıktı: OVP hesabı değiştirdi

ASGARİ ÜCRET İÇİN HESAPLAR BAŞLADI
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için ilk zam senaryoları ortaya çıkmaya başladı. Hesaplamalarda ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program’da açıkladığı enflasyon tahminleri öne çıkıyor.
ASGARİ ÜCRET İÇİN HESAPLAR BAŞLADI
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için ilk zam senaryoları ortaya çıkmaya başladı. Hesaplamalarda ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Program’da açıkladığı enflasyon tahminleri öne çıkıyor.
Mevcut net asgari ücret 28 bin 75,50 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyonunun yanı sıra 2027 yılı enflasyon hedefinin de pazarlıklarda etkili olması bekleniyor.
OVP’DE YÜZDE 28,4 TAHMİNİ
OVP’de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu oranın tamamının asgari ücrete yansıtılması halinde ortaya dikkat çeken bir rakam çıkıyor.
36 BİN TL’Yİ AŞIYOR
Yüzde 28,4 oranında artış yapılması durumunda net asgari ücrete yaklaşık 7 bin 973 TL zam gelmesi hesaplanıyor. Böyle bir senaryoda yeni ücret 36 bin 48,94 TL seviyesine ulaşıyor.
İKİNCİ SENARYODA RAKAM DEĞİŞİYOR
Hesaplamalardaki diğer senaryo ise OVP’de 2027 için belirlenen yüzde 21'lik enflasyon hedefine dayanıyor. Bu oranın zamda esas alınması halinde daha düşük bir ücret ortaya çıkıyor.
BU SENARYODA 33 BİN 971 TL
Yüzde 21'lik artış yapılması halinde asgari ücret yaklaşık 5 bin 896 TL yükselerek 33 bin 971,36 TL seviyesine geliyor. Böylece mevcut veriler iki farklı rakamı öne çıkarıyor.
ALIM GÜCÜ KAYBI MASAYA GELECEK
DİSK-AR'ın hesaplamasına göre asgari ücretlinin yılın ilk 8 ayında enflasyon nedeniyle yaşadığı satın alma gücü kaybı 6 bin 196 TL'ye ulaştı. Bu kaybın aralık ayındaki görüşmelerde işçi tarafının önemli başlıklarından biri olması bekleniyor.
TEMEL HARCAMALARDA ARTIŞ YÜKSEK
Ağustos verilerine göre yıllık artış gıdada yüzde 33,79, ulaştırmada yüzde 35,08, konut grubunda ise yüzde 39,77 olarak gerçekleşti. Temel ihtiyaçlardaki fiyat hareketlerinin ücret pazarlığında gündeme gelmesi bekleniyor.
REFAH PAYI TALEBİ GÜNDEMDE
İşçi temsilcilerinin yalnızca enflasyon oranını değil, yıl içinde oluşan alım gücü kaybının telafi edilmesini de istemesi bekleniyor. Asgari ücrete ek bir refah payı verilmesi talebinin de masaya gelmesi öngörülüyor.
SON SÖZ ARALIK AYINDA
2027’de uygulanacak asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında gerçekleştireceği görüşmeler sonucunda kesinleşecek. O tarihe kadar 33 bin 971 TL ile 36 bin 49 TL arasındaki hesaplamalar olası senaryolar olarak gündemde kalacak.