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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailesini hedef alan şantaj ve tehdit iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada detaylar belirginleşti. Yurt dışı menşeli bir hat üzerinden aile yakınlarına ve şirket çalışanlarına ulaşarak milyonlarca liralık şantajda bulunan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

YURT DIŞI HATTINDAN İRTİBATA GEÇTİLER

Soruşturma dosyasından elde edilen bilgilere göre süreç, 24 Ağustos 2026 tarihinde Veli Ağbaba’nın şoförü Faruk Can Güler ve aileye ait Melid Otel'in müdürü Yunus Emre Ağbaba’nın emniyete verdiği ifadelerle resmiyet kazandı. İfadelerde, şüphelilerin yurt dışı kodlu bir GSM numarası üzerinden WhatsApp aracılığıyla temas kurduğu belirtildi. Şantajcıların ilk etapta aile bireylerine ulaşmak için borç bahanesini öne sürdüğü kaydedildi.

UYUŞTURUCU BORCU İDDİASIYLA 20 MİLYON LİRA İSTEDİLER

İfade tutanaklarına yansıyan ayrıntılarda, kendisini Uğur Can Gündoğmuş olarak tanıtan şahsın, Veli Ağbaba’nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba’ya uyuşturucu sattığını iddia ettiği görüldü. Geçmişte 5 milyon TL tahsil ettiğini öne süren şüphelinin, 20 milyon TL daha alacağı bulunduğunu iddia ederek bu paranın Ağbaba ailesi tarafından ödenmesini talep ettiği öğrenildi. Dosyada yer alan uyuşturucu ticareti ve borç iddialarının emniyet güçlerince titizlikle incelendiği bildirildi.

OTEL VE AİLE BİREYLERİNE YÖNELİK TEHDİT

Paranın ödenmemesi durumunda tehdit dozunu artıran şantajcıların, Malatya’da bulunan Melid Otel’e ve aile fertlerine zarar vermekle tehdit ettiği kayıtlara geçti. Kentte konuşlu adamlarının bulunduğunu ileri süren şüphelilerin bu baskısı üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu Malatya'ya sevk edilen şüphelinin de aralarında yer aldığı 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.