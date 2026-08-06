Gazeteci Deniz Zeyrek, Veli Ağbaba için çemberin daraltıldığını, Ağbaba hakkında Meclis'e fezleke gelmesi durumunda Özgür Özel'in de fezlekesinin getirilebileceğini söyledi.

Zeyrek'in söylemleri şöyle:

Net bir şekilde söylüyorum. İktidarımız, yargımız Veli Ağbaba’nın etrafındaki çemberi daraltmakta. Yani gelecekte şöyle bir şey olabilir: "Veli Ağbaba’nın dokunulmazlığını kaldıralım" ya da işte "Ali Mahir Başarır’ın dokunulmazlıklarını kaldıralım" diye Meclis Genel Kurulu'na bir dokunulmazlık dosyası attığın anda Özgür Özel’inki de gelir.

Bu işte zaten Özgür Özel’in şeyine bakıyorsun, "zincirleme rüşvet"... Ya Özgür Özel, Allah aşkına! Yani Özkan Yalım’ın açıklamalarına bakın, Böcek’lerin açıklamalarına bakın... Yani bir tane Özgür Özel doğrudan şey yapılıyor mu? "Birini duvarına bıraktım" diyor, öbürü "Bilmem ne... Ferdi Zeyrek’e verdim" diyor, öbürü bilmem ne... Yani...

"ALLAH YAKIŞAN İFTİDARAN SAKLASIN"

Hani ben hep diyorum ya: Allah yakışan iftiradan saklasın. Özgür Özel ile ilgili bir sürü eleştiri yapabilirim şu anda. Gölge kabinesi kurmamasından tut, işte bu sürekli ayağına dolaşan bu isimleri sürekli yönetim kadrolarında tutmasından tut, bir sürü eleştiri yapabilirim ama rüşvet meselesi olduğunda benim şahsi gözlemim, 2011'den bu yana takip ediyorum ben Özgür Özel’i... Adamın hayatı ortada bir kere ya! Yani banka hesapları ortada, sahip olduğu mülkler ortada. Bu kadar yıl sen bu işi... yapacaksın siyaseti, yani... Onun için hani "yakışan iftira" meselesi bence önemli.

Ama bu iş... İşte Veli Ağbaba’da çember daralıyor, iş Özgür Özel’e oradan sıçrasın falan gibi bir takım planlar, senaryolar olabilir bu işte.

"ORTADA KANIT YOK"

Çünkü iddia ne? Gökhan Böcek diyor ki: "1 milyon avroyu götürdüm, çantada CHP'nin 6. katında bir danışmana verdim" diyor, Veli Ağbaba’nın danışmanına. İsim var mı? Yok. Kanıt var mı? Yok. HTS var mı? Yok. CHP’nin görüntüsü var mı? Yok. Yani dolayısıyla da bunu söylüyor.

"KENDİLERİNE KURBAN İSTİYORLAR"

Ama Veli Ağbaba istediği kadar böyle açıklamalar yapsın, kurban istiyorlar kendisini. Böyle de bir gerçek var yani. İstediği kadar meydan okusun; onlar kafaya koymuşlar ve Veli Ağbaba’yı zincirin zayıf halkası ilan etmişler kendi şeylerinde, programlarında. Dolayısıyla da oradan yüklenmeye devam edecekler.