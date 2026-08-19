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Kaynak: Haber Merkezi

Dün akşam saatlerinde Karataş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile sokakta yanına yaklaşan Seydi Ahmet K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kavga esnasında eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı da olan Seydi Ahmet K., Meriç'i bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Aldığı bıçak darbesi ile bağırsakları zarar gören Meriç, akşam ameliyata alındı.

YOĞUN BAKIMDA UYUTULUYOR

Ameliyatın ardından Melih Meriç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Meriç'in tedbir amaçlı uyutulduğu ve bugün ya da yarın uyandırılmasının beklendiği bildirildi.

YENİ AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'te bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Meriç’in dün saha ziyaretleri gerçekleştirdiği, öğle saatlerinde de koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyip izin verdiği ortaya çıktı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seydi Ahmet K.'nin kaçtığı aracı tespit etti. Seydi Ahmet K., şüphelilerden A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.