Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günaydın, partisinin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla düzenlenecek Genel Kurul toplantısına katılacağını, resepsiyonda ise yer almayacağını söyledi.

“YENİ PARTİ RESEPSİYONDA OLMAYACAK”

30 Eylül'de parti genel merkezinde “milletvekili kampı” niteliğinde bir günlük toplantı gerçekleştireceklerini belirten Günaydın, yeni yasama yılı programına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yeni Parti heyeti Genel Kurul'da olacak. Genel Kurul sonrasında da Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı yapacağız. Dolayısıyla, Yeni Parti resepsiyonda olmayacak.”

Günaydın, basın toplantısında sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunarak SPK'nin aldığı kararlara tepki gösterdi ve hükümete yönelik eleştirilerde bulundu.