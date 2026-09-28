Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz

Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz

Anket firmaları art arda anket sonuçları açıklamaya devam ediyor. İzmit’te son anket ortaya çıktı. Dengeler değişti, zirvede sürpriz...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 1

Erken seçim isteyen vatandaşlar açıklanan son anket sonuçlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Murat Kızılboğa'nın paylaştığı son ankete göre bir bölgede dengeler değişti.

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 2

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen genel seçim anketinin sonuçları, 2023 seçimlerine kıyasla dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 3

Veri analisti Murat Kızılboğa’nın “Türkiye’nin Veri Haritası” Ağustos Raporu’na göre YENİ Parti yüzde 39,3 ile ilk sırada yer alırken AK Parti yüzde 35,2 ile ikinci oldu.

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 4

Son ankete göre Yeniden Refah Partisi yüzde 5,2

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 5

İYİ Parti yüzde 4,3

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 6

MHP yüzde 4,2

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 7

DEM Parti yüzde 3,5

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 8

Zafer Partisi yüzde 3,3

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 9

Diğer seçenekler yüzde 5 olarak ölçüldü.

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2023 SEÇİMLERİNDE TABLO FARKLIYDI

14 Mayıs 2023 seçimlerinde İzmit’te AK Parti yüzde 37,62, CHP yüzde 29,79, İYİ Parti yüzde 12,14

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 11

MHP yüzde 5,17 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 5,12 oy almıştı.

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 12

Ağustos 2026 araştırmasında ise YENİ Parti ile AK Parti arasındaki fark 4,1 puan olarak ölçüldü.

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KOCAELİ İÇİN MİLLETVEKİLİ PROJEKSİYONU

Araştırmada Kocaeli geneli için de milletvekili dağılımına yönelik bir projeksiyon paylaşıldı.

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AK Parti: 6 milletvekili
YENİ Parti: 5 milletvekili

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 15

MHP: 1 milletvekili
Yeniden Refah Partisi: 1 milletvekili
DEM Parti: 1 milletvekili

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 16

2023 seçimlerinde ise Kocaeli’de AK Parti 6, CHP 4, Yeniden Refah Partisi 1, MHP 1, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.

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Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz - Resim: 17

Son ankete göre İYİ Parti’nin milletvekili sayısının 1 azalması, YENİ Parti’nin ise CHP’nin 2023'teki sandalye sayısına kıyasla 1 fazla milletvekili çıkarması öngörülüyor.

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