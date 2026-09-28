Erken seçim isteyen vatandaşlar açıklanan son anket sonuçlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Murat Kızılboğa'nın paylaştığı son ankete göre bir bölgede dengeler değişti.
Son anket İzmit'ten: Dengeler değişti, zirvede sürpriz
Anket firmaları art arda anket sonuçları açıklamaya devam ediyor. İzmit’te son anket ortaya çıktı. Dengeler değişti, zirvede sürpriz...Dilek Taşdemir
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen genel seçim anketinin sonuçları, 2023 seçimlerine kıyasla dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.
Veri analisti Murat Kızılboğa’nın “Türkiye’nin Veri Haritası” Ağustos Raporu’na göre YENİ Parti yüzde 39,3 ile ilk sırada yer alırken AK Parti yüzde 35,2 ile ikinci oldu.
Son ankete göre Yeniden Refah Partisi yüzde 5,2
İYİ Parti yüzde 4,3
MHP yüzde 4,2
DEM Parti yüzde 3,5
Zafer Partisi yüzde 3,3
Diğer seçenekler yüzde 5 olarak ölçüldü.
2023 SEÇİMLERİNDE TABLO FARKLIYDI
14 Mayıs 2023 seçimlerinde İzmit’te AK Parti yüzde 37,62, CHP yüzde 29,79, İYİ Parti yüzde 12,14
MHP yüzde 5,17 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 5,12 oy almıştı.
Ağustos 2026 araştırmasında ise YENİ Parti ile AK Parti arasındaki fark 4,1 puan olarak ölçüldü.
KOCAELİ İÇİN MİLLETVEKİLİ PROJEKSİYONU
Araştırmada Kocaeli geneli için de milletvekili dağılımına yönelik bir projeksiyon paylaşıldı.
AK Parti: 6 milletvekili
YENİ Parti: 5 milletvekili
MHP: 1 milletvekili
Yeniden Refah Partisi: 1 milletvekili
DEM Parti: 1 milletvekili
2023 seçimlerinde ise Kocaeli’de AK Parti 6, CHP 4, Yeniden Refah Partisi 1, MHP 1, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.
Son ankete göre İYİ Parti’nin milletvekili sayısının 1 azalması, YENİ Parti’nin ise CHP’nin 2023'teki sandalye sayısına kıyasla 1 fazla milletvekili çıkarması öngörülüyor.