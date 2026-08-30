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Kaynak: Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, faciaya ilişkin heyet görevlendirdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Adana Milletvekili Bilal Bilici, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel ve Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz yer alıyor. Heyet, KKTC’ye gitmek üzere yola çıktı.

NE OLMUŞTU?

Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı. KKTC Başbakanı Ünal Üsttel, yürütülen yoğun kurtarma çalışmaları sonucunda 237 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Henüz ulaşılamayan kişiler için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.