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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz amacıyla milletvekillerinden toplanan imzaların, bilgileri ve rızaları dışında grup hesabındaki paranın iadesinde kullanıldığını ileri sürdü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise Özgür Özel’in imzasını taşıdığı belirtilen banka yazısını paylaşarak, yaklaşık 5 milyon liranın milletvekilleri aracılığıyla YENİ Parti’ye aktarıldığını iddia etti.

ÖZTRAK: AYM İÇİN ALINAN İMZALAR RIZA DIŞINDA KULLANILDI

CHP Grup Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Özgür Özel ve arkadaşlarına yönelik açıklamasında, Meclis grubunun mali belgelerinin teslim edilmediğini savundu.

Öztrak, banka hesabındaki paraya ilişkin suçlamasını şu sözlerle dile getirdi:

“Grubumuzun bankadaki parasına, milletvekillerinden Anayasa Mahkemesi’ne itiraz için toplanan imzaları onların rızası dışında kullanarak, katakulliyle nasıl çöktüğünüzü de bir açıklayın.”

Mali kayıtların yeni yönetime verilmediğini ileri süren Öztrak, “Meclis Grubumuzun hesap kitabı ile ilgili belgeleri neden teslim etmediğinizi bir izah edin” ifadelerini kullandı.

Öztrak ayrıca, ayrılık sürecinde parti örgüt binalarının tahrip edildiğini ve Atatürk görselindeki altı oklu rozetin falçatayla söküldüğünü öne sürdü.

ATİK’İN İDDİASI: İADE EDİLEN PARA YENİ PARTİ’YE BAĞIŞLANDI

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik ise, tartışmayı banka yazısı üzerinden gündeme taşıdı. Atik’in iddiasına göre, YENİ Parti’nin kuruluşundan bir gün önce CHP Grubunun aidat hesabındaki yaklaşık 5 milyon lira, yeni partiye geçecek milletvekillerine iade edildi. Bu paralar daha sonra YENİ Parti’nin bağış hesabına aktarıldı.

Atik, Öztrak’ın imzalara ilişkin suçlamasını da aktararak, AYM başvurusu için alınan imzaların üzerine para iadesi talep eden bir kapak yazısı hazırlandığının ileri sürüldüğünü söyledi. Evrakta sahtecilik yapıldığı yönündeki iddiayı da dile getirdi.

PAYLAŞILAN BANKA YAZISINDA NE VAR?

CHP Grup Başkanlığı antetiyle Türkiye İş Bankası Akay Şubesi Müdürlüğü'ne hitaben hazırlanmış 23 Temmuz 2026 tarihli bir yazı yer alıyor.

Özgür Özel’in adı ve CHP Grup Başkanı unvanının bulunduğu yazıda, milletvekillerinden kesilen aidatlardan oluşan hesaptan, ekli listedeki her milletvekilinin IBAN’ına 57 bin lira yatırılması isteniyor.

Belgenin ekler bölümünde milletvekillerinin IBAN bilgileri, Grup Genel Kurulu kararı ve milletvekillerinin iade talepleri sıralanıyor. Paylaşılan görselde bu eklerin içeriği bulunmuyor.

Ekler bölümündeki el yazısı notta görülen 100 milletvekili sayısı esas alındığında, talep edilen toplam ödeme 5 milyon 700 bin liraya karşılık geliyor. Bu nedenle Atik’in dile getirdiği yaklaşık 5 milyon liralık tutarla birlikte, kaç milletvekiline ne kadar ödeme yapıldığı da açıklık bekliyor.

Banka yazısı milletvekillerine ödeme yapılması talebini içeriyor; paranın fiilen ödendiğini veya ardından YENİ Parti’ye bağışlandığını gösteren hesap hareketleri görselde yer almıyor.

ŞAMİL TAYYAR’DAN TEPKİ: SORUN ZİHNİYETTE

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da Atik’in paylaşımını değerlendirerek Özel’in, CHP’den ayrılmadan önce grup hesabındaki parayı dolaylı biçimde YENİ Parti’ye aktardığını öne sürdü.





Tayyar, “Miktarı az bulabilirsiniz. Sorun, zihniyette” sözleriyle işlemi eleştirdi. Tayyar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



''Gazeteci Fatih Atik, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek çok çarpıcı bir habere imza atmış. Özgür Özel, CHP’den ayrılmadan önce Grup Başkanı sıfatıyla İş Bankası Akay Şubesi’ne gönderdiği yazıyla partinin 5 milyon lirasını dolaylı olarak Yeni Parti’ye transfer etmiş. Önce milletvekillerinin CHP’ye yaptığı bağışların gayriiradi iadesini sağlamış, sonra Yeni Parti’ye bağış olarak almış. Miktarı az bulabilirsiniz. Sorun, zihniyette. Genel başkanlığını yaptığı partinin kasasını giderken boşaltmayı düşünmek, akla ziyan olsa gerek. Kelimeler kifayetsiz kaldı, ne diyeceğimi bilemiyorum.''

YENİ PARTİ CEPHESİ NE DİYECEK?

Söz konusu iddialara ise henüz YENİ Parti ve Özgür Özel cephesinden net bir yanıt gelmezken, iddiaların odağındaki isim Özel'in yapacağı açıklama merak konusu oldu.