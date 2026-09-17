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YENİ Parti, seçim hazırlıkları kapsamında ittifak modelinde değişikliğe gidiyor. BirGün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre parti kurmayları, partiler arası doğrudan ittifak modelinden vazgeçtiklerini ve bunun yerine “kendiliğinden, organik ittifaklar” kuracaklarını belirtti.

YENİ Parti milletvekillerinin 10 Eylül’de başlattığı saha çalışmalarının 30 Eylül’e kadar sürmesi planlanıyor. Genel merkeze iletilecek raporların ardından kentler özelinde politikalar oluşturulacak.

“ORGANİK İTTİFAK” MODELİ

Habere göre YENİ Parti, sahadaki çalışmalarında yalnızca şikâyetleri dile getirmek yerine çözüm önerilerini anlatan bir çalışma modeli izliyor.

Partinin dört temel sacayağından oluşacak hükümet programını da “vaatler listesi” olarak kamuoyuna duyuracağı belirtildi.

Saha çalışmaları ve somut vaatlerin yanı sıra, mevcut seçim sisteminin zorunlu kıldığı olası ittifaklar için de çalışmalar yürütülüyor.

YENİ Parti kaynaklarına göre ittifak senaryolarının hazırlanmasında siyaset bilimi alanındaki akademisyenlerin yanı sıra CHP’de uzun yıllar siyaset yapan deneyimli isimlerin görüşlerinden de yararlanıldı.

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİNDE MAHALLE MECLİSLERİ DEVREYE GİRECEK

Parti kaynakları, ittifak görüşmeleri için mahalle meclislerinin yetkilendirileceğini kaydetti. Bu kapsamda, iktidarın politikalarına karşı ses yükselten, hak gasplarına uğrayan ve ülkenin geleceğinden endişe eden farklı kesimlerin ortak mücadeleye davet edileceği belirtildi.

YENİ Parti kurmayları, “İttifakların mahallelerden başlayarak sandığa taşınacağını” ifade etti.

Mahalle meclislerinin farklı siyasi partiler ve siyasi geleneklerle “güvene dayalı” ilişkiler kuracağı, hazırlayacakları raporların ise YENİ Parti yönetiminin ittifak görüşmelerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.