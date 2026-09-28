YENİ Parti’nin hafta sonu Türkiye genelinde yapacağı ilçe başkanlıkları ön seçimlerinde Ankara’daki sonuçlar belli oldu. Başkentte 13 ilçede sandık kurulurken ilçe başkanları üyelerin oylarıyla tespit edildi.
26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ön seçimlerde, 26 Ağustos’a kadar partiye üye olan üyeler oy atabildi. Ankara’da sandığa gidilen ilçelerde seçilen başkanlar şu şekilde belirlendi;
Akyurt: Yalçın İpek
Altındağ: Gökhan Urun
Ayaş: Fatih Öztürk
Çankaya: Ercan Başal
Elmadağ: Mehmet Kurusakız
Etimesgut: Özgür Şahbaz
Gölbaşı: Nazım Sağlam
Keçiören: Görkem Cevahir Yıldırım
Mamak: Şeref Demirbaş
Nallıhan: Mustafa Sarıkaya
Pursaklar: Hüseyin Benek
Sincan: Önder Ağdede
Yenimahalle: Halil Alankuş
Partinin ilçe düzeyindeki yeni yönetim sürecinin, ön seçim sonuçlarının ardından belirlenen başkanlarla sürmesi bekleniyor.