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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti’nin hafta sonu Türkiye genelinde yapacağı ilçe başkanlıkları ön seçimlerinde Ankara’daki sonuçlar belli oldu. Başkentte 13 ilçede sandık kurulurken ilçe başkanları üyelerin oylarıyla tespit edildi.

26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek ön seçimlerde, 26 Ağustos’a kadar partiye üye olan üyeler oy atabildi. Ankara’da sandığa gidilen ilçelerde seçilen başkanlar şu şekilde belirlendi;

Akyurt: Yalçın İpek

Altındağ: Gökhan Urun

Ayaş: Fatih Öztürk

Çankaya: Ercan Başal

Elmadağ: Mehmet Kurusakız

Etimesgut: Özgür Şahbaz

Gölbaşı: Nazım Sağlam

Keçiören: Görkem Cevahir Yıldırım

Mamak: Şeref Demirbaş

Nallıhan: Mustafa Sarıkaya

Pursaklar: Hüseyin Benek

Sincan: Önder Ağdede

Yenimahalle: Halil Alankuş

Partinin ilçe düzeyindeki yeni yönetim sürecinin, ön seçim sonuçlarının ardından belirlenen başkanlarla sürmesi bekleniyor.