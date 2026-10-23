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YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, X hesabından yaptığı paylaşımda 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ndeki artış oranlarını değerlendirdi. Pala, bütçe kalemlerine ilişkin verileri içeren bir grafik paylaşarak kamu çalışanlarının gelecek yıl ekonomik açıdan daha da zorlanacağını belirtti.

Paylaşımdaki grafiğe göre, 2027 yılı bütçe teklifinde bütçe gelirlerinde yüzde 37,47, bütçe giderlerinde yüzde 38,74 artış öngörülüyor. Bütçe açığındaki artış oranı ise yüzde 46,96 olarak hesaplanıyor.

Personel giderleri için öngörülen yüzde 24,10’luk artışın diğer bütçe kalemlerindeki artışların altında kaldığına işaret eden Pala, personel sayısındaki olası artışın da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Grafikte mali ve hizmet alım giderleri için yüzde 44,44, cari transferler için yüzde 45,33 ve faiz giderleri için yüzde 40,71 artış öngörüldüğü görülüyor.

Pala, paylaşımında hükümetin bütçe tercihlerini eleştirerek kamu çalışanlarının 2027 yılında da yoksunluk ve yoksullukla karşı karşıya bırakılacağını söyledi. Pala, paylaşımında tam olarak şu ifadeleri kullandı:

‘Cumhurbaşkanlığı hükümetinin 2027 yılı bütçe kanunu teklifine göre, 2027 yılında kamu çalışanlarını daha da yoksullaşma bekliyor! Bütçe gelirlerinde yüzde 38, bütçe giderlerinde yüzde 39 artış öngörülürken, personel sayısında beklenen artıştan bağımsız olarak personel giderlerinde öngörülen artış yalnızca yüzde 24. Bu arada, faiz giderlerinde yüzde 41 artış öngörülüyor. AKP hükümeti kamu çalışanlarını 2027 yılında da yoksunluğa ve yoksulluğa mahkum ediyor!’