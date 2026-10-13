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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Yeni Parti Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, ilçe kongrelerinin tamamlandığını belirterek göreve seçilen ilçe başkanlarını ve yönetimlerini kutladı.

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Özdemir açıklamasında kongreler sonucunda Merkez İlçe Başkanlığına Melih Karaçam, Bozüyük İlçe Başkanlığına Mustafa Arda, Gölpazarı İlçe Başkanlığına Cengiz Şen, Osmaneli İlçe Başkanlığına Sinan Hür, Söğüt İlçe Başkanlığına İsmail Berberoğlu, Pazaryeri İlçe Başkanlığına Emirhan Yağan, Yenipazar İlçe Başkanlığına Şaban Bayrakçı ve İnhisar İlçe Başkanlığına Cafer Gürel'in seçildiğini söyledi.

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İlçe kongreleriyle yeni dönem kadrolarının belirlendiğini ifade eden Özdemir, “İlçe kongrelerimizle birlikte örgütümüzün iradesi sandığa yansıdı, yeni dönem kadrolarımız belirlendi. Kongrelerimize katılan, emek veren, sorumluluk alan bütün yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

‎Özdemir, Bilecik’in tüm ilçelerinde güçlü bir örgüt yapısıyla ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışacaklarını vurguladı.