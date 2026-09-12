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Kaynak: Haber Merkezi

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması öncesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, öğrencilerin güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Palandöken, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmeleri için ailelere, öğretmenlere, esnafa ve kolluk kuvvetlerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

OKUL SERVİSLERİNE DİKKAT

Öğrencileri taşıyan servis araçlarının bakımlarının eksiksiz yapılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Çocukları taşıyan servis araçlarının bakımlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin araçlara güvenli şekilde indirilip bindirilmesinin de önem taşıdığını belirten Palandöken, servislerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini söyledi.

AİLELERE TAKİP ÇAĞRISI

Palandöken, ailelerin çocuklarının okula gidiş ve geliş saatlerini, arkadaş çevresini ve okul içindeki davranışlarını yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Okul çevrelerinde faaliyet gösteren korsan satıcılara karşı da dikkatli olunmasını isteyen Palandöken, öğrencilerin zararlı ve bağımlılık yapan içeriklerden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.

Okul çevresindeki esnafın da öğrenci güvenliği konusunda duyarlı davranması gerektiğinin altını çizen Palandöken, yeni eğitim döneminde tüm tarafların koordineli hareket etmesinin önemine dikkat çekti.