Yeniçağ Gazetesi
12 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026)

Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026)

Avrupa ve ABD'den gelen veriler ile faiz kararlarının etkisiyle haftayı kayıpla altın kapattı. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatında son durum ne?

Süleyman Çay Süleyman Çay
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 1

Avrupa’dan gelen faiz artırımı kararı ve ABD’de gelen veriler ile altın cephesinde bu hafta sert oynaklıklar yaşandı. Yeni haftada ise piyasanın gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanmış durumda.

1 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 2

Faiz kararının piyasanın yönünü belirlemesi bekleniyor. Bu noktada altın fiyatları bu kritik hafta öncesinde yüzde 1’i aşan kayıp ile girecek. Peki altın piyasasında son durum ne?

2 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 3

Altın piyasası bu haftayı negatif pozisyonda kapattı. Serbest piyasada gram altındaki haftalık kayıp yüzde 1,99 seviyelerine kadar geldi. Geçtiğimiz hafta 6 bin 897 TL seviyelerinde olan gram altın haftayı 6 bin 786 TL pozisyonunda kapattı.

3 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 4

Ons altında da durum farklı değil. Haftalık kayıp yüzde 1,60 puanın üzerinde gerçekleştiği görüldü. 4 bin 434 dolar seviyesinde haftaya başlayan ons altın haftayı 4 bin 349 dolar seviyelerine sert düşüş ile tamamladı.

4 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 5

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da bir haftalık bazda düşüş yaşandığı görüldü. Bugün ise Kapalıçarşı günlük pozitif olarak bitirdi. Yüzde 0,19 yükseliş ile Kapalıçarşı günü bitirdi.

5 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 6

Peki Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? Piyasalardaki son durum şu şekilde;

6 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 7

Gram Altın (14:37:53)

Alış: 6.732,41 TL

Satış: 6.812,29 TL (+13,06 / %0,19)

Düşük: 6.796,35 TL

Yüksek: 6.812,29 TL

7 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 8

Çeyrek Altın (14:37:53)

Alış: 10.982,00 TL

Satış: 11.114,00 TL (+21,00 / %0,19)

Düşük: 11.088,00 TL

Yüksek: 11.114,00 TL

8 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 9

Yarım Altın (14:37:53)

Alış: 21.990,00 TL

Satış: 22.221,00 TL (+42,00 / %0,19)

Düşük: 22.169,00 TL

Yüksek: 22.221,00 TL

9 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 10

Tam Altın (14:37:53)

Alış: 43.778,00 TL

Satış: 44.300,00 TL (+85,00 / %0,19)

Düşük: 44.196,00 TL

Yüksek: 44.300,00 TL

10 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 11

Gremse Altın (14:37:53)

Alış: 108.936,00 TL

Satış: 110.325,00 TL (+212,00 / %0,19)

Düşük: 110.067,00 TL

Yüksek: 110.325,00 TL

11 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 12

Has Altın (14:37:53)

Alış: 6.766,24 TL

Satış: 6.798,69 TL (+13,03 / %0,19)

Düşük: 6.782,78 TL

Yüksek: 6.798,69 TL

12 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 13

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

13 14
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026) - Resim: 14
14 14
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro