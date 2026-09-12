Avrupa’dan gelen faiz artırımı kararı ve ABD’de gelen veriler ile altın cephesinde bu hafta sert oynaklıklar yaşandı. Yeni haftada ise piyasanın gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanmış durumda.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026)
Avrupa ve ABD'den gelen veriler ile faiz kararlarının etkisiyle haftayı kayıpla altın kapattı. Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatında son durum ne?Süleyman Çay
Faiz kararının piyasanın yönünü belirlemesi bekleniyor. Bu noktada altın fiyatları bu kritik hafta öncesinde yüzde 1’i aşan kayıp ile girecek. Peki altın piyasasında son durum ne?
Altın piyasası bu haftayı negatif pozisyonda kapattı. Serbest piyasada gram altındaki haftalık kayıp yüzde 1,99 seviyelerine kadar geldi. Geçtiğimiz hafta 6 bin 897 TL seviyelerinde olan gram altın haftayı 6 bin 786 TL pozisyonunda kapattı.
Ons altında da durum farklı değil. Haftalık kayıp yüzde 1,60 puanın üzerinde gerçekleştiği görüldü. 4 bin 434 dolar seviyesinde haftaya başlayan ons altın haftayı 4 bin 349 dolar seviyelerine sert düşüş ile tamamladı.
Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da bir haftalık bazda düşüş yaşandığı görüldü. Bugün ise Kapalıçarşı günlük pozitif olarak bitirdi. Yüzde 0,19 yükseliş ile Kapalıçarşı günü bitirdi.
Peki Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? Piyasalardaki son durum şu şekilde;
Gram Altın (14:37:53)
Alış: 6.732,41 TL
Satış: 6.812,29 TL (+13,06 / %0,19)
Düşük: 6.796,35 TL
Yüksek: 6.812,29 TL
Çeyrek Altın (14:37:53)
Alış: 10.982,00 TL
Satış: 11.114,00 TL (+21,00 / %0,19)
Düşük: 11.088,00 TL
Yüksek: 11.114,00 TL
Yarım Altın (14:37:53)
Alış: 21.990,00 TL
Satış: 22.221,00 TL (+42,00 / %0,19)
Düşük: 22.169,00 TL
Yüksek: 22.221,00 TL
Tam Altın (14:37:53)
Alış: 43.778,00 TL
Satış: 44.300,00 TL (+85,00 / %0,19)
Düşük: 44.196,00 TL
Yüksek: 44.300,00 TL
Gremse Altın (14:37:53)
Alış: 108.936,00 TL
Satış: 110.325,00 TL (+212,00 / %0,19)
Düşük: 110.067,00 TL
Yüksek: 110.325,00 TL
Has Altın (14:37:53)
Alış: 6.766,24 TL
Satış: 6.798,69 TL (+13,03 / %0,19)
Düşük: 6.782,78 TL
Yüksek: 6.798,69 TL
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.