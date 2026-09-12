Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(12 Eylül 2026)

Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında da bir haftalık bazda düşüş yaşandığı görüldü. Bugün ise Kapalıçarşı günlük pozitif olarak bitirdi. Yüzde 0,19 yükseliş ile Kapalıçarşı günü bitirdi.