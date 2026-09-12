Teknolojide yaşanan baş döndürücü hız ve yapay zekanın endüstrileri yeniden şekillendirmesi, Türkiye'nin önümüzdeki üç yıllık ekonomi projeksiyonuna doğrudan yansıdı.
Çalışma saatleri değişiyor: Yeni nesil model geliyor
2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin eğitim ve istihdam politikalarında köklü bir değişimin sinyalini verdi. "Yeni nesil çalışma modelleri" ve "Mezun Takip Sistemi" gibi yenilikçi konseptler geliyor.Kaynak: AA
Yeni OVP, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek kapsamlı bir yol haritası sunuyor.
Dönüşen iş gücü piyasasının dinamiklerine ayak uydurmak amacıyla Türkiye, klasik mesai kavramlarının ötesine geçerek yeni nesil çalışma modellerini devreye alacak.
Sektörel ihtiyaçlar ve beceri uyumsuzlukları göz önüne alınarak tasarlanacak bu modellerde, atıl iş gücünün azaltılması ve "güvenceli esnekliğin" artırılması temel vizyon olacak.
Programın istihdam hedefleri kapsamında, iş gücüne katılım oranının artırılmasıyla 2027-2029 yılları arasında her yıl ortalama 711 bin kişiye yeni istihdam sağlanması planlanıyor.
Bu ivmelenme ile işsizlik oranının kademeli bir düşüş trendine girerek 2029 yılı sonunda yüzde 7,6 seviyesine gerilemesi hedefleniyor.
Yeni dönemin en dikkat çeken hamlelerinden biri, nitelikli insan kaynağına acil ihtiyaç duyulan stratejik sektörlere yönelik özel eğitim destekleri olacak. Kamunun ve özel sektörün vizyonu doğrultusunda yapay zeka, savunma sanayisi, siber güvenlik, enerji, madencilik ve uzay teknolojileri gibi kritik alanlarda iş gücü yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim programları güçlü bir şekilde teşvik edilecek.
Eğitim ile istihdam arasındaki kopukluğu gidermeyi amaçlayan OVP, yükseköğretim sisteminde de pragmatik bir dönüşüm öngörüyor.
Başta meslek yüksekokulları olmak üzere üniversite kontenjanları, kamu ve özel sektörün orta vadedeki personel ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilecek.
Mesleki ve teknik eğitimin iş dünyasıyla bağı güçlendirilirken, müfredatlar özel sektör temsilcileriyle masaya oturularak güncellenecek.
Ayrıca staj ve işbaşı eğitim programlarının finansmanı ve yönetimi süreçlerine özel sektörün daha fazla dahil olması sağlanacak.
Programın çalışma hayatına getireceği en yenilikçi mekanizmalardan biri ise "Mezun Takip Sistemi" olacak.
Mesleki ve teknik liseler ile üniversite mezunlarının iş hayatındaki serüvenleri bu dijital altyapı üzerinden izlenecek. Mezunların iş bulma hızları, sektördeki kalıcılıkları ve performansları analiz edilerek, eğitim kurumlarının başarısı ölçülecek ve gençlere yönelik yeni kariyer destek mekanizmaları üretilecek
OVP'de küresel yetenek savaşlarına da özel bir başlık açıldı. Yurt dışında üst düzey bilimsel ve teknolojik araştırmalar yürüten nitelikli insan kaynağının Türkiye'ye çekilmesi veya entegre edilmesi için özel adımlar atılacak. Bu araştırmacıların Türkiye'deki çalışma ortamları iyileştirilerek, uluslararası bilimsel işbirliklerinin çok daha güçlü bir zemine oturtulması hedefleniyor.