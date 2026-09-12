Çalışma saatleri değişiyor: Yeni nesil model geliyor

OVP'de küresel yetenek savaşlarına da özel bir başlık açıldı. Yurt dışında üst düzey bilimsel ve teknolojik araştırmalar yürüten nitelikli insan kaynağının Türkiye'ye çekilmesi veya entegre edilmesi için özel adımlar atılacak. Bu araştırmacıların Türkiye'deki çalışma ortamları iyileştirilerek, uluslararası bilimsel işbirliklerinin çok daha güçlü bir zemine oturtulması hedefleniyor.