Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026)

Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026)

Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Pazar günü Trakya'dan yurda gök gürültülü sağanak yağış giriş yapacak.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Pazar günü yurdun iki uç noktasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 2

MGM'nin son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri Pazar gününü parçalı bulutlu geçirirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 3

Ancak hafta sonu planı yapanların haritalara yansıyan lokal yağışlara dikkat etmesi gerekiyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 4

Yayınlanan saatlik haritalara göre, sağanak yağışlar Pazar günü yurda Trakya üzerinden giriş yapacak.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 5

Sabah Saatleri (06:00-12:00): Yağışlı sistem sabahın erken saatlerinde Avrupa üzerinden etkisini göstermeye başlayacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bu saatlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 6

Öğle ve Akşamüstü (12:00-18:00): Öğle saatlerinden itibaren yağışın etki alanı doğuya doğru kayarak Marmara'nın kuzeydoğusuna ulaşacak ve İstanbul'un batı/kuzey kesimlerini de etkisi altına alacak.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 7

Aynı saatlerde yurdun en doğusunda, Van ve çevresinde de yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 8

Marmara ve Doğu Anadolu'daki lokal yağışlara rağmen yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 9

Rüzgarın ise yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden, iç ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 10

Önümüzdeki 5 günlük haritalı hava tahmin raporuna bakıldığında; Pazar günü lokal olarak başlayan yağışlı havanın, yeni haftada etki alanını genişleteceği görülüyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 11

Özellikle 15 Eylül Salı ve 16 Eylül Çarşamba günleri; Marmara Bölgesi'nin geneli, Karadeniz hattı, Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini kapsayan çok geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 12

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 13

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 14

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 15

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 16

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 18

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026) - Resim: 19

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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