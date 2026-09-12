Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurt genelinde bunaltıcı sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Pazar günü yurdun iki uç noktasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026)
Sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken Meteoroloji'den kritik uyarı geldi. Pazar günü Trakya'dan yurda gök gürültülü sağanak yağış giriş yapacak.Gülsüm Hülya Sundu
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri Pazar gününü parçalı bulutlu geçirirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.
Ancak hafta sonu planı yapanların haritalara yansıyan lokal yağışlara dikkat etmesi gerekiyor.
Yayınlanan saatlik haritalara göre, sağanak yağışlar Pazar günü yurda Trakya üzerinden giriş yapacak.
Sabah Saatleri (06:00-12:00): Yağışlı sistem sabahın erken saatlerinde Avrupa üzerinden etkisini göstermeye başlayacak. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde bu saatlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Öğle ve Akşamüstü (12:00-18:00): Öğle saatlerinden itibaren yağışın etki alanı doğuya doğru kayarak Marmara'nın kuzeydoğusuna ulaşacak ve İstanbul'un batı/kuzey kesimlerini de etkisi altına alacak.
Aynı saatlerde yurdun en doğusunda, Van ve çevresinde de yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek.
Marmara ve Doğu Anadolu'daki lokal yağışlara rağmen yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise yurdun kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden, iç ve güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Önümüzdeki 5 günlük haritalı hava tahmin raporuna bakıldığında; Pazar günü lokal olarak başlayan yağışlı havanın, yeni haftada etki alanını genişleteceği görülüyor.
Özellikle 15 Eylül Salı ve 16 Eylül Çarşamba günleri; Marmara Bölgesi'nin geneli, Karadeniz hattı, Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyini kapsayan çok geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Van'ın doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu yarın (Pazar) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık