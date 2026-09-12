Meteoroloji saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor (12 Eylül 2026)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı