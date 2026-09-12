Kaynak: İHA

İstanbul'da düzenlenecek "Yeşilay ve 78 Event Bisiklet Turu" sebebiyle yarın kentin en yoğun üç ilçesinde ulaşım planlaması değişiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta pek çok kritik güzergah saat 10.00'dan itibaren etkinlik tamamlanana kadar araç trafiğine geçişi olmayacak.

ALTERNATİF YOLLAR NERELER?

Tarihi Yarımada tarafında sürücülerin alternatif rotaları göz önünde bulundurması gerekiyor. Fatih sınırları içerisinde Galata Köprüsü ile Sahil Kennedy Caddesi'nin Çatladıkapı ve Sirkeci ışıklar arasında kalan bölümü kapalı tutulacak. Ayrıca Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülezel Paşa, Mürselpaşa, Kadir Has ve Yavedut caddeleri de kısıtlamadan etkilenecek. Bölgede seyahat edecek sürücüler alternatif olarak Unkapanı Köprüsü ile Millet Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı kullanabilecek.

Beyoğlu'nda ise sahil şeridi ve ana arterlerde ulaşım kısıtlaması uygulanacak. Meclis-i Mebusan, Kemeraltı, Tershane ve Necatibey caddelerinin yanı sıra İnönü Caddesi'nin MKE Binası ile Şehitler Tepesi arasında kalan kısmı araç geçişine kapatılacak. Bu bölgedeki araç trafiği ise Tarlabaşı Bulvarı ile Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü ve Evliya Çelebi caddelerine yönlendirilecek.

Beşiktaş ilçesinde de tur nedeniyle önemli caddelerde trafik akışı kesilecek. Dolmabahçe, Çırağan, Eski Yıldız ve Beşiktaş caddeleri ile Barbaros Bulvarı'nın Merkez Komutanlığı ışıklar arasında kalan bölümünde ulaşım sağlanamayacak. Yetkililer, Beşiktaş hattını kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına araçlarını Palanga, Asariye ve Portakal Yokuşu caddelerine yönlendirmelerini tavsiye ediyor.