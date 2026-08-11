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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasa maddeleri üzerindeki oylama maratonunun bitmesinin ardından milletvekillerinin tercihleri de siyasetin gündemine oturdu.

Gazeteci ve AK Parti 24, 25 ve 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ı hedef aldı.

"NEREDE EYLEM VARSA TUZ ALIP KOŞUYORDU"

Tanal'ın oylamadaki "hayır" tercihine şaşırdığını ima eden Tayyar, CHP'li vekilin geçmişte katıldığı eylemleri ve duruşunu listeleyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Sanıyorum, oylama tercihi en fazla dikkat çeken isimlerin başında Mahmut Tanal geliyor. Nerede eylem varsa tuz alıp koşuyordu. Bank Asya kapanmasın diye para yatırıp dekontla koştu, FETÖ kanalları kapatılırken gözyaşı döktü. Yeri geldi jandarma kovaladı, TOMA tekmeledi, hortumla suladı. PKK’lıların eylemlerini hiç ıskalamadı, Öcalan posteriyle yürüdü."

"SİYASİ DURUŞU OLSA 'HADİ' DİYECEĞİM"

Sözlerinin devamında Tanal'ın kanun teklifine "hayır" demesini eleştiren Tayyar, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

"Gel gör, çerçeve yasaya 'hayır' dedi. Siyasi duruşu olsa 'hadi' diyeceğim. Muhtemeldir, oyuncağını kaybetmiş olmayı hazmedemedi."