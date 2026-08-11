ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı

Jeopolitik ve ekonomik gerilimlerin, ülkeleri egemen varlıklarının ne kadarını dolar cinsinden finansal enstrümanlara bağlamak istediklerini yeniden gözden geçirmeye zorladığına değinen Miller, acil gümrük vergisi baskılarının bir kısmı hafiflemiş olsa da özellikle Çin'in değerli metalin önemli bir uzun vadeli alıcısı olarak kalmasını bekliyor.