Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı

ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı

Geçen hafta yaklaşık 300 dolarlık sert bir yükseliş gerçekleştiren altın piyasasında yeni bir ivme kazanılırken, finans uzmanı David Miller altının geleceği seviyelere dair çarpıcı rakamlar verdi.

Utku Beycan Utku Beycan
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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta ons başına yaklaşık 300 dolarlık dikkat çekici bir artış kaydeden değerli metal, piyasada yeni bir dinamik oluşturdu.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 2

Piyasa uzmanları, altın fiyatlarının bu son hızlı hareketi sindirmesi ve tabana yayması için zamana ihtiyaç duyabileceğini vurguluyor.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 3

Buna karşın, küresel ekonomik görünüm altını desteklemeyi sürdürüyor.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 4

ABD merkezli dev şirket Catalyst Funds'ın Baş Yatırım Sorumlusu ve Kurucu Ortağı, aynı zamanda Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF'nin (GOLY) portföy yöneticisi David Miller, Kitco News'e verdiği röportajda değerli metalin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 5

Miller, altının eski rekor seviyelerine yeniden ulaşmasının ve yeni zirveler test etmesinin zaman alabileceğine dikkat çekti.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 6

Bununla birlikte, kalıcı hükümet bütçe açıkları, kronikleşen enflasyon baskısı ve merkez bankalarının varlık çeşitlendirme hamlelerinin geleneksel sabit gelirli enstrümanların çekiciliğini baltalamaya devam ettiğini ifade etti.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 7

Miller'a göre bu faktörler, altın piyasasını destekleyen uzun vadeli makroekonomik güçlerin sağlam bir şekilde yerinde kaldığını gösteriyor.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 8

Jeopolitik ve ekonomik gerilimlerin, ülkeleri egemen varlıklarının ne kadarını dolar cinsinden finansal enstrümanlara bağlamak istediklerini yeniden gözden geçirmeye zorladığına değinen Miller, acil gümrük vergisi baskılarının bir kısmı hafiflemiş olsa da özellikle Çin'in değerli metalin önemli bir uzun vadeli alıcısı olarak kalmasını bekliyor.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 9

Miller, ABD'nin devam eden bütçe açığı harcamalarıyla birleştiğinde merkez bankalarından gelen bu talebin piyasa için güçlü bir alt taban oluşturacağını belirterek, bu yıl altın fiyatlarında orta-yüksek tek haneli bir büyüme görülebileceğini ekledi.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 10

Miller, altının nihayetinde ons başına 5.000 dolar seviyesine geri dönebileceğine inandığını belirtse de yatırımcıların bu seviyelere hemen bir geri dönüş beklememesi gerektiği konusunda uyardı.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 11

Bu hedefe ulaşmanın zaman alacağını vurgulayan uzman, "Bence ons başına 5.000 dolar seviyesini görebilirsiniz, ancak o seviyeye geri dönmenin iki ila iki buçuk yıl sürebileceğini düşünüyorum," ifadelerini kullandı.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 12

Miller, altının daha önceki dönemlerde 5.000 dolar sınırının üzerine çıkmasında düşen faiz oranları, artan spekülatif yatırım talebi ve en önemlisi merkez bankalarının agresif alımları gibi çeşitli faktörlerin rol oynadığını hatırlattı.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 13

Bu alımların ardındaki ilk aciliyet hissi bir miktar azalmış olsa da, devlet kurumlarının ABD dolarından uzaklaşarak varlıklarını çeşitlendirme yönündeki yapısal gerekçesinin hâlâ geçerliliğini koruduğunu aktardı.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 14

Uzman isim, altının olağanüstü güçlü bir yükselişin ardından bir konsolidasyon (sindirime) döneminden geçmesine rağmen piyasanın temel yatırım tezinin önemli ölçüde değişmediğini vurguladı.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 15

Ona göre asıl temel sorun, hükümetlerin zaten yüksek seviyelerde bulunan borç stoklarına rağmen büyük bütçe açıkları vermeye devam etmesi ve bunun sonucunda itibari para birimlerinin uzun vadeli satın alma gücünün giderek erimesi.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 16

Miller, geleneksel olarak hükümetlerin bu yüksek borç yüklerini hafifletmek veya çözmek için önünde üç ana yol bulunduğunu açıkladı:

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 17

Enflasyon Yoluyla Borcu Eritmek: Borcun reel değerini artan enflasyon baskısıyla düşürmek.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 18

Yapay Zekâ Odaklı Verimlilik Artışı: Yapay zekâ teknolojilerinin öncülüğünde ekonomik verimlilikte dramatik bir sıçrama sağlamak. Verimlilikteki bu artış, ekonomilerin yüksek borçla ilişkili enflasyon baskısını telafi edecek kadar hızlı büyümesine imkân tanıyabilir.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 19

Kemer Sıkma Politikaları: Harcamalarda ciddi kesintilere gitmek. Ancak Miller, bu seçeneği yaratacağı ekonomik sıkıntılar ve toplumsal huzursuzluklar nedeniyle siyasi açıdan uygulanması son derece zor bir politika olarak tanımlıyor.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 20

Miller, nominal ekonomik büyüme yeterince güçlü kaldığı sürece enflasyonun Federal Rezerv'in (Fed) yüzde 2'lik hedefine tamamen geri dönmek yerine yüzde 3 civarında seyretmesinin piyasalar açısından mutlaka büyük bir sorun teşkil etmeyeceğini savundu.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 21

Altın yatırımcıları açısından değerlendirildiğinde, sürekli hâle gelen enflasyon —özellikle tahvil getirilerinin enflasyon ve vergiler hesaba katıldıktan sonra cazip bir getiri sunamaması durumunda— reel varlıkları elde tutma argümanını belirgin şekilde güçlendiriyor.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 22

Geleneksel tahvillerin yatırımcıya düzenli gelir sağladığını ancak enflasyon nominal getirileri erittiğinde satın alma gücü avantajının hızla kaybolduğunu belirten Miller, vergiler de düşüldüğünde yatırımcıların fiilen negatif reel getiri elde edebileceğine dikkat çekti.

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ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2026’yı nasıl bitireceği açıklandı - Resim: 23

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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