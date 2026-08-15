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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında muhalefet kanadındaki olası ittifak süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçmenin milli güçlerin bir araya gelmesini talep ettiğini belirten Özdağ, İYİ Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) ile iş birliğine açık olduklarının mesajını verdi.

NOW TV'de Ezgi Gözeger'in sorularını yanıtlayan Özdağ, "İYİ Parti ile ittifak yapar mısınız?" sorusu üzerine, "Kim böyle bir süreçte millî güçlerin birleşmesine karşı çıkıyorsa Saray'a çalışıyor demektir" ifadelerini kullandı. Siyasetteki mevcut tablonu değerlendiren Zafer Partisi Lideri, "AKP, MHP ve DEM Parti bir araya gelmişken, ben Zafer Partisi Genel Başkanı olarak nasıl İYİ Parti ile BTP ile kol kola yürümeyi reddederim?" diyerek ittifak kapısını araladı.

İYİ PARTİ’DEN İTTİFAK ÇAĞRISINA BİRLİK MESAJI

Özdağ’ın gündem yaratan açıklamalarına İYİ Parti cephesinden yanıt gecikmedi. Katıldığı canlı yayında Zafer Partisi, İYİ Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Adalet Partisi arasında olası bir ittifak ihtimalini değerlendiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, mevcut seçim sisteminin ittifakı kaçınılmaz kıldığını vurguladı.

Türkoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut 50+1 sistemi partileri mecburen ittifak kurmaya zorluyor. Bu tespit son derece doğru. Önümüzdeki süreçte bundan çok daha geniş ve kapsayıcı ittifakları hayata geçireceğiz."