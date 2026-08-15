Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi

SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi

Türkiye'de emeklilik tartışmalarının yaş ve prim günü ekseninde yürütüldüğünü belirten SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asıl kritik unsurun sigortalılık başlangıç tarihi olduğuna dikkat çekti.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 1

Türkiye'de emeklilik tartışmalarının yaş ve prim günü ekseninde yürütüldüğünü belirten SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asıl kritik unsurun sigortalılık başlangıç tarihi olduğuna dikkat çekti. Staj ve çıraklık döneminde sosyal güvenlik sistemine tescili yapılan gençlerin yıllar sonra ciddi bir hakkaniyet sorunuyla karşılaştığını belirten Cenkci, konuyu tüm detaylarıyla köşesine taşıdı.

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 2

Sigorta Kaydı Neden Emekliliği Başlatmıyor?

Staj ve çıraklık sigortasındaki sorunun kamuoyunda sanıldığı gibi sadece birkaç aylık prim eksikliği olmadığını, temel meselenin başlangıç tarihi olduğunu vurgulayan Mehmet Akif Cenkci, hukuki ve teknik gerekçeyi şöyle özetledi:

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 3

"Stajyer ve çıraklar bakımından uygulanan sigortalılık ile normal bir hizmet akdi kapsamında çalışan kişinin sigortalılığı aynı kapsamda değildir. Staj ve çıraklık döneminde esas olarak kısa vadeli sigorta kollarına yönelik primler söz konusudur.

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 4

Emekliliğin temelini oluşturan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin uzun vadeli primlerin bulunmaması nedeniyle bu kayıtlar emeklilik başlangıcını geriye götürmemektedir."

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 5

Ancak uygulamanın teknik bir gerekçesinin bulunmasının, yıllar içinde ortaya çıkan mağduriyetlerin yeniden değerlendirilmesine engel olmadığını ifade eden Cenkci, sosyal güvenlik mevzuatının toplumsal beklentilere yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 6

"Bugünün Çalışanına Geçmişte Seçmediği Sistem Yükleniyor"

Stajyer ve çırakların o dönemde çalışma hayatının tamamen dışında olmadığını ve iş ortamında fiilen yer aldığını vurgulayan SGK uzmanı Cenkci, sistemdeki adaletsizliği şu ifadelerle dile getirdi:

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 7

"Bugün staj veya çıraklık başlangıcının emeklilikte dikkate alınmasını isteyen kişi, genç yaşında hangi sigorta kolundan prim yatırılacağına kendisi karar vermedi. 'Benim uzun vadeli sigorta primimi de yatırın' deme imkânına sahip değildi. Prim oranını belirlemedi. Sigortalılığın kapsamını seçmedi.

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 8

Kişinin belirleme imkânına sahip olmadığı geçmiş bir sistem tercihi, bugün bütün sonuçlarıyla kişinin üzerine bırakılmalı mıdır? Bence Türkiye artık bu soruya cevap vermelidir."

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 9

Masadaki Çözüm Formülü: Makul Ve Erişilebilir Borçlanma Modeli

Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal ve mali dengelerinin de korunması gerektiğinin altını çizen Cenkci, çözümün yalnızca "herkesi başlangıçtan sayalım" kadar basit olmadığını belirterek uygulanabilir modeli açıkladı

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 10

Gerçek Kayıtların Tespiti:

SGK kayıtları, eğitim kurumları ve işyeri bildirimleri birlikte değerlendirilerek belgelenebilir staj ve çıraklık dönemleri netleştirilmeli.

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 11

Uzun Vadeli Borçlanma:

Bu dönemler için uzun vadeli sigorta kolları yönünden kanunla borçlanma hakkı tanınmalı ve başlangıca etkisi düzenlenmeli.

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 12

Makul Ödeme:

Vatandaşa ödenmesi güç borçlanma tutarları çıkarılmamalı; borçlanma erişilebilir, makul ve sosyal devlet anlayışıyla uyumlu olmalı.

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 13

2027 Ve Erken Seçim Gündemi: Önümüzde İki Büyük Dosya Var

EYT düzenlemesi sonrasında sigortalılık başlangıç tarihinin öneminin çok daha görünür hale geldiğini belirten Cenkci, 2027 yılına yaklaşırken siyasetin önünde Kademeli Emeklilik ile Staj ve Çıraklık Sigortası olmak üzere iki büyük dosya bulunacağını ifade etti.

Konunun seçim vaatlerine kurban edilmemesi gerektiğini vurgulayan Mehmet Akif Cenkci, yazısını şu değerlendirmeyle tamamladı:

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SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi - Resim: 14

"Siyasi partilerin yalnızca 'çözeceğiz' demesi yeterli olmayacaktır... Staj ve çıraklık yapanların talebini yalnızca 'erken emeklilik talebi' olarak görmek eksik bir okumadır. Asıl mesele, kişinin çalışma hayatıyla kurduğu ilk kayıtlı ilişkinin sosyal güvenlik sistemi içerisinde nasıl değerlendirileceğidir... Bu soruya adil, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir cevap verildiği gün staj ve çıraklık meselesi gerçek bir sosyal güvenlik reformuna dönüşür."

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