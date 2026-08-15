SGK uzmanı Mehmet Akif Cenkci kademeli emeklilik için tarih verdi

"Siyasi partilerin yalnızca 'çözeceğiz' demesi yeterli olmayacaktır... Staj ve çıraklık yapanların talebini yalnızca 'erken emeklilik talebi' olarak görmek eksik bir okumadır. Asıl mesele, kişinin çalışma hayatıyla kurduğu ilk kayıtlı ilişkinin sosyal güvenlik sistemi içerisinde nasıl değerlendirileceğidir... Bu soruya adil, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir cevap verildiği gün staj ve çıraklık meselesi gerçek bir sosyal güvenlik reformuna dönüşür."