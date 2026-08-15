AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava bir anda değişecek

16 Ağustos Pazar: Parçalı Bulutlu | En Düşük: 19°C / En Yüksek: 28°C (Yağış beklenmiyor)

17 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve Az Bulutlu | En Düşük: 20°C / En Yüksek: 29°C (Yağış beklenmiyor)

18 Ağustos Salı: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 20°C / En Yüksek: 31°C (Yağış beklenmiyor)

​19 Ağustos Çarşamba: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 29°C (Yağış beklenmiyor)

​20 Ağustos Perşembe: Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C (Yağış beklenmiyor)

​21 Ağustos Cuma: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 32°C (Yağış beklenmiyor)

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