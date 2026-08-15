İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkisi altına alan hava durumuna ilişkin güncel tahmin ve uyarı raporunu yayımladı.
AKOM tarih verdi: İstanbul’da hava bir anda değişecek
İstanbul’da Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası etkisini gösterirken, AKOM’dan poyraz ve fırtına uyarısı geldi. Cumartesi günü yerel yağışlarla birlikte 70 km/saate ulaşabilecek rüzgar beklenirken, sıcaklıkların hafta ortasından itibaren yeniden 31-32°C seviyelerine çıkması öngörülüyor.Dilem Taştan
Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerilerken, rüzgarın saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
AKOM raporuna göre, 15 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı gün içinde en yüksek 28°C, gece saatlerinde ise 20°C seviyelerine kadar düşecek.
Günün zaman dilimlerine göre sıcaklıklar:
Sabah: 24°C (Yerel yağmurlu)
Öğle: 28°C
Akşam: 23°C
Gece: 20°C
Nem Oranı: %45 - %75
Deniz Suyu Sıcaklığı: 23°C
RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetli ve aralıklarla 30 - 70 km/sa hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AKOM tarafından yapılan özel uyarıda, yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgede etkili olması beklenen serin hava sistemine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri Balkanlar üzerinden gelen serin havaların etkisi altındadır. Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) eseceği, sıcaklıkların 26-28°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği beraberinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor."
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ
Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar yükselişe geçiyor
Cumartesi günü yaşanan yerel yağış geçişlerinin ardından, önümüzdeki 6 gün boyunca İstanbul genelinde yeni bir yağış beklenmiyor. Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle birlikte hafta ortasından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak artacak.
16 Ağustos Pazar: Parçalı Bulutlu | En Düşük: 19°C / En Yüksek: 28°C (Yağış beklenmiyor)
17 Ağustos Pazartesi: Parçalı ve Az Bulutlu | En Düşük: 20°C / En Yüksek: 29°C (Yağış beklenmiyor)
18 Ağustos Salı: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 20°C / En Yüksek: 31°C (Yağış beklenmiyor)
19 Ağustos Çarşamba: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 21°C / En Yüksek: 29°C (Yağış beklenmiyor)
20 Ağustos Perşembe: Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 31°C (Yağış beklenmiyor)
21 Ağustos Cuma: Az Bulutlu ve Açık | En Düşük: 22°C / En Yüksek: 32°C (Yağış beklenmiyor)
FIRTINA RİSKİ
Cumartesi günü saatte 70 km/sa hıza ulaşabilecek Poyraz fırtınası; çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile deniz ulaşımında aksamalara yol açabilir. Özellikle açık denizde ve sahilde bulunacak vatandaşların dikkatli olması istendi.
KISA SÜRELİ SERİNLEME
Hafta sonu boyunca sıcaklıklar 28°C civarında seyrederek İstanbullulara kavurucu yaz sıcakları arasında nefes aldıracak. Ancak gece sıcaklıklarının 19-20°C'ye kadar düşmesi ani sıcaklık değişimlerine bağlı sağlık risklerini beraberinde getirebilir.
YAĞIŞ YOK SICAKLIK ARTIŞI YOLDA
Cumartesi sabahı görülen yerel yağışların ardından 21 Ağustos Cuma gününe kadar kentte yağış öngörülmüyor. Hafta ortasından itibaren (özellikle Perşembe ve Cuma günleri) termometreler yeniden 31-32°C seviyelerini gösterecek.