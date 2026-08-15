UEFA Avrupa Ligi yolunda oynadığı iki eleme turunu tüm maçları kazanarak geçen Beşiktaş, play-off öncesi Süper Lig'in ilk haftasındaki Eyüpspor karşılaşmasına hazırlanıyor.
Valizini topladı, Beşiktaş'tan ayrılıyor: Tecrübeli oyuncu İtalya yolcusu
UEFA Avrupa Ligi yolunda adını play-off turuna yazdıran ve Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Eyüpspor maçına kilitlenen Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi yaşanıyor. Vincenzo Italiano'nun kadroda düşünmediği oyuncuyla ilgili anlaşmaya varıldı.Furkan Çelik
Sezona Avrupa'da güçlü bir başlangıç yapan Siyah Beyazlılar hem Midjylland'ı hem de Hradec Kralove'u iki maçta da yenerek adını play-off turuna yazdırmıştı.
Vincenzo Italiano yönetiminde oynadığı tüm maçlarda kalesini gole kapatan Beşiktaş'ta 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında çıktığı ilk 4 karşılaşmayı kazanan ilk antrenör unvanını da elde etti.
Avrupa'da başarılı form grafiği yakalayan Beşiktaş bir yandan da transfer çalışmalarına devam ederek Dusan Vlahovic takviyesiyle taraftarını sevince boğdu.
Juventus'tan bonservisiyle ayrıldıktan sonra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de transfer listesinde bulunan Sıro golcüyü kadrosuna katan Siyah Beyazlılar hücum hattını güçlendirdi.
Vlahovic hamlesinin ardından Beşiktaş'ta gözler ayrılacak yabancı oyunculara çevrildi.
Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Felix Uduokhai için sıcak gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon toplam 22 maçta forma giyen tecrübeli savunmacının yeni adresi belli oldu.
Futbol Direktörü Önder Özen daha önce Alman stoperle ilgili yaptığı açıklamada, "Kendisine onunla devam etmeyeceğimizi söyledim. Menajeriyle beraber kulüp arıyor." diyerek ayrılık kararını duyurmuştu.
Uzun bir süredir Bundesliga'ya dönüş ihtimaliyle gündeme gelen Uduokhai, sürpriz bir kararla İtalya'nın yolunu tuttu.
Serie A ekibi Monza, Beşiktaş'tan 28 yaşındaki stoperi bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Transferde prensip anlaşmaya varıldığı ve Uduokhai'nin de takımla vedalaşarak kısa süre içerisinde İtalya'ya gitmeye hazırlandığı belirtiliyor.
Kiralık olarak 2024 yılında Augsburg'dan Beşiktaş'a katıldıktan sonra bir sonraki sezon bonservisi için 5 milyon Euro ödenen Udokhai, siyah beyazlı formayla toplam 58 maça çıktı.