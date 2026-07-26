Kaynak: Haber Merkezi

Güney medyasında yer alan haberlere göre gösteriler, son haftalarda birçok vilayette düzenlenen ve dış müdahaleleri, kamu hizmetlerinin bozulmasını ve artan yaşam maliyetlerini reddeden sloganların atıldığı eylemler zincirinin devamı niteliğinde. Gösterilerde ayrıca Aidarus ez-Zubeydi liderliğindeki Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) destek vurgusu yapılıyor.

Ülkenin en büyük vilayeti olan Hadramaut’un Seyyun kentinde de aktivistler, süregelen protesto programı kapsamında motosikletli bir konvoy düzenleyerek barışçıl halk direnişinin devam ettiğine dair siyasi bir mesaj verdiler.

SİYASİ MANZARANIN YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMESİ ÜZERİNE ANLAŞMAZLIK

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak, Güney Geçiş Konseyi’ne yakın medya platformları ve siyasi figürler, güneyde yeni siyasi oluşumlar kurma girişimleri olduğundan bahsediyor. Bu girişimlerin halkı temsil etmediğini belirten çevreler, hamlelerin dış aktörler tarafından tamamen Suudi Arabistan’ın gündemine ve çıkarlarına göre bölgedeki güç dengelerini yeniden çizmek amacıyla desteklenen düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

GGK yetkilileri, önümüzdeki dönemde halk hareketinin vilayetlerden vilayete değişen yöntemlerle yeni bir barışçıl tırmanış aşamasına gireceğini belirtiyor. Konsey liderleri bu tırmanışı, geçtiğimiz aylarda güney vilayetlerinde yaşanan olaylar —Ocak ayında Suudi askeri güçlerinin askeri ve sivil hedefleri vurduğu hava saldırıları ve Riyad ile ilişkilerle bağlantılı siyasi anlaşmazlıklar dahil— gibi güneyin siyasi projesini zayıflatma girişimleri olarak nitelendiriyor.

YERİNDEN EDİLME DOSYASIYLA İLGİLİ SUÇLAMALAR

En tartışmalı konulardan biri de, güneydeki bazı liderlerin iç göç ve yerinden edilme dosyasının güney vilayetlerinde siyasi ve demografik hedeflere ulaşmak için kullanıldığına dair yönelttiği suçlamalar.

Tuğgeneral Nasır es-Saadi, Suudi Arabistan’ın desteğiyle mülteci kamplarına sağlanan yardımların güney bölgelerinin demografik yapısında değişiklik yaratmayı amaçladığını iddia ederken, Suudi tarafı bu suçlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Güneyin yazar ve aktivistleri, Riyad ile bazı Yemenli siyasi güçler arasındaki ilişkinin son dönemde belirgin değişiklikler geçirdiğini ve güneyin geleceği ile siyasi süreç düzenlemeleri konusundaki anlaşmazlıkların sürdüğünü belirtiyor.

YENİ BİR TIRMANIŞ AŞAMASI

GGK’lı yetkililer ve siyasetçiler, mevcut aşamayı halk hareketinde yeni bir düzeye geçiş olarak nitelendirirken, eylemlerin barışçıl kalacağını ancak önümüzdeki dönemde kapsamının genişleyeceğini vurguluyor.

Yetkililer, son gelişmelere dayanarak Yemen krizinin kapsamlı bir çözüme ulaşmasını engelleyen siyasi ve güvenlik karmaşasını sürdürdüğü bir dönemde, güneyliler ile Suudi Arabistan arasında güneyin geleceği konusunda bir anlaşmazlık olduğuna dikkat çekiyor. Çatışmaya nihai çözüm bulunması konusunda ise yerel ve bölgesel güçler arasındaki farklılıklar devam ediyor.

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