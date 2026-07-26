Finans Analisti İslam Memiş, Cüzdan YouTube yayınında piyasaların merakla beklediği kritik soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını ve pas geçmesini değerlendiren Memiş, Ortadoğu'daki savaş ortamı ve tırmanan petrol fiyatlarının Merkez Bankası'nın elini kolunu bağladığını belirtti.
İslam Memiş beklediği seviye ile açıkladı: Altın bozup ev almak mantıklı mı?
Finans Analisti İslam Memiş, Cüzdan YouTube yayınında piyasaların merakla beklediği kritik soruları yanıtladı. Peki yatırım amaçlı altın almak mı mantıklı? Yoksa ev almak mı? Gram altın için hangi seviyeler konuşulacak? İşte detaylar...Cemile Kurel
Brent petrolün 100 dolar eşiğini aşmasıyla akaryakıt pompa fiyatlarında 100 TL riskinin masada olduğunu vurgulayan ünlü analist, ilk faiz indirimi için de tarih verdi. İşte İslam Memiş’in piyasaları sarsacak açıklamalarının tüm ayrıntıları...
"Merkez Bankası Pas Geçti, İlk Faiz İndirimi Kasım veya Aralık'ta Gelir"
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasını değerlendiren İslam Memiş, kararın mevcut koşullarda doğru olduğunu söyleyerek ilk faiz indirimi için tarih verdi:
"Piyasanın genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Pas geçti, yüzde 37'de sabit bıraktı. Tabii koşullar malum. Yani savaşın yine ön planda olduğu, petrol fiyatlarının yükseldiği, belirsizliğin arttığı dönemlerde merkez bankaları genel itibariyle bir aksiyon almıyor. Beklemeyi tercih ediyor ki doğru bir karar. Metinde 'ben petrol fiyatları gerileyince, savaş ortamı normalleşince ilk fırsatta faiz indirebilirim' mesajını verdi. Benim kanaatim yılın son çeyreğinde; Eylül biraz erken diye düşünüyorum, bu Kasım ya da Aralık olabilir."
"Körfez Savaşı Riski Var: Akaryakıtta 100 TL İhtimali Masada!"
Ortadoğu'daki gerilimin Brent petrol fiyatlarını psikolojik sınır olan 100 doların üzerine taşıdığına dikkat çeken Memiş, pompa fiyatlarıyla ilgili korkutan senaryoyu paylaştı:
"Amerika tekrar İran'ı vurdu. Petrol fiyatları tekrar 100 dolar eşiğini geçti ve haliyle enflasyon tetiklenmiş oldu. Şu anda 95-101 dolar aralığında bir petrol fiyatı takip edeceğim. Ancak bu süreç Körfez Savaşı'na dönüşebilir.
101 dolar seviyesi kalıcı olursa teknik olarak 120 dolar seviyesine kadar tekrar yükselişleri görebiliriz. Motorin 80 lirayı aştı. Bölgesel savaş riski bence pompa fiyatlarında 100 lirayı görme ihtimalimizi artırıyor. Bu oldukça büyük bir risk."
"Trump Piyasayı Manipüle Ediyor: Küresel Sermaye Büyük Vurgun Yapıyor!"
Küresel piyasalardaki öngörülemezliğin arkasında siyasi söylemlerin yattığını ifade eden İslam Memiş, küçük yatırımcının korumasız kaldığını söyledi:
"Ocak ayından beri söylüyorum; gerçekten bir manipülasyon yılı. Bir gün sonra farklı açıklamaların gelmesi piyasaları manipüle ediyor. Küresel sermaye sahipleri büyük vurgun yapıyor, büyük paralar kazanıyorlar.
Şu anda küçük yatırımcının takip edebileceği bir piyasa yok. Finansal piyasalarda para kazanacak bir enstrüman yok ama birileri kazanıyor.
Benim kişisel öngörüm şu: Yeni dünya düzenini Çin, Rusya ve Amerika beraber kuruyor. Bu savaş manipülasyon piyasasında en çok onlar kazanıyor."
"Altını Bozup Yatırım İçin Ev Alır mıyım? HAYIR!"
Merkez Bankası anketinde altından gayrimenkule kayan yatırımcı tercihlerini değerlendiren Memiş, ezber bozan bir konut ve altın analizi yaptı:
"Türk toplumunda başını sokacak bir ev alma kültürü hiçbir zaman bitmez. Ancak bugün gidip elimdeki altın ve gümüşleri bozdurup 'yatırım amaçlı' bir ev alır mıydım? Hayır.
Başımı sokacak ev alır mıydım? Evet. Çünkü yeni sistemde, yeni imar ve deprem yasasıyla birlikte birçok ezber bozulacak. Bugün yüzüne bakmadığınız ilçeler yarın akıllı şehirler olacak. Gram altın Ocak ayında 6.157 TL'den başlayıp bir ayda 8.157 TL'ye fırlayarak yıllık getirisinin yüzde 80'ini vermişti. Altın fiyatları tekrar 7.500 - 8.000 TL aralığına gelince emlak tarafında da hızlı bir talep oluşacağını tahmin ediyorum."
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