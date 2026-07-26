İslam Memiş beklediği seviye ile açıkladı: Altın bozup ev almak mantıklı mı?

"Merkez Bankası Pas Geçti, İlk Faiz İndirimi Kasım veya Aralık'ta Gelir"

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasını değerlendiren İslam Memiş, kararın mevcut koşullarda doğru olduğunu söyleyerek ilk faiz indirimi için tarih verdi:

"Piyasanın genel beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişikliğe gitmedi. Pas geçti, yüzde 37'de sabit bıraktı. Tabii koşullar malum. Yani savaşın yine ön planda olduğu, petrol fiyatlarının yükseldiği, belirsizliğin arttığı dönemlerde merkez bankaları genel itibariyle bir aksiyon almıyor. Beklemeyi tercih ediyor ki doğru bir karar. Metinde 'ben petrol fiyatları gerileyince, savaş ortamı normalleşince ilk fırsatta faiz indirebilirim' mesajını verdi. Benim kanaatim yılın son çeyreğinde; Eylül biraz erken diye düşünüyorum, bu Kasım ya da Aralık olabilir."