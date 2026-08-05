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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Murat Yılmaz / Yeniçağ



Ordu'nun Aybastı Perşembe Yaylası ile Korgan yaylaları arasında yürütülen maden çalışmalarına tepki göstermek amacıyla Turnalık Yaylası'na çıkan vatandaşlar, bu kez park cezasıyla karşılaştı. Doğal yaşam alanlarını korumak için bir araya gelen yurttaşların araçlarına ceza uygulanması, bölgede büyük tepkiye neden oldu.

Yöre halkı, yıllardır yaylalarını, su kaynaklarını ve yaşam alanlarını tehdit ettiğini savundukları maden faaliyetlerine karşı demokratik haklarını kullanarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak son uygulama, "doğayı savunanlara ceza, doğayı tahrip edenlere sessizlik" eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.

Vatandaşlar, anayasal haklarını kullanarak doğayı koruma mücadelesi verdiklerini belirterek, "Yaylasına sahip çıkan insanlara ceza kesmek, kamu vicdanını yaralamaktadır. Asıl korunması gereken; rant uğruna tahrip edilmek istenen yaylalarımız ve su kaynaklarımızdır." ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Çevre savunucuları, park cezalarının demokratik tepkiyi bastırmaya yönelik bir uygulama olarak algılandığını belirterek, bu tür girişimlerin kendilerini yıldırmayacağını vurguladı.

"Yaylalarımızı da, geleceğimizi de savunmaya devam edeceğiz" diyen vatandaşlar, doğayı korumanın suç değil, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk olduğunu ifade etti.