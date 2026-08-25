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Twitch yayıncısı Warren Pandiscia, platformdaki yayınların ve videoların Amazon’un ticari yapay zeka ürünlerini geliştirmek amacıyla izin alınmaksızın kullanıldığını belirterek Amazon ve Twitch aleyhine toplu dava açtı. Şirketlerin içerik üreticilerinden gerekli onayları veya lisans haklarını temin etmeden hareket ettiği öne sürülen dava başvurusunda, yayıncıların içeriklerinin herhangi bir finansal karşılık ödenmeksizin veri setlerine dahil edildiği savunuluyor.

SÖZLEŞME İHLALİ VE MADDİ KAYIP İDDİASI

Dava dilekçesinde, uygulamanın mevcut sözleşmelerin ihlali anlamına geldiği ve yayıncıların bu süreç sebebiyle maddi kayba uğradıkları vurgulanıyor. Hukuki sürecin başlamasından kısa bir süre önce Twitch, platforma yayıncıların içeriklerinin yapay zeka eğitiminde kullanılmasını engelleyebileceği bir kapatma seçeneği ekledi. Ancak söz konusu ayarın varsayılan olarak açık getirilmesi eleştirilere yol açtı. Şirketin baş ürün sorumlusu Mike Minton, sistemin neden otomatik olarak açık bırakıldığına ilişkin soruya, tercihe bağlı kılınması halinde kimsenin katılım sağlamayacağı yanıtını verdi.

SEKTÖRDE BENZER YAPAY ZEKA DAVALARI ARTIYOR

İçerik üreticilerinin telifli materyallerini yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanan tek dev şirket Amazon değil. Yılın ilk dönemlerinde benzer bir hukuki süreç Apple tarafında da yaşanmış, üç YouTube içerik üreticisi telif hakkıyla korunan videolarının izinsiz toplanarak yapay zeka modellerinde kullanıldığı gerekçesiyle Apple'a karşı toplu dava başlatmıştı.