Görüntü platformları arasındaki rekabet kızışırken Amazon Prime Video, içeriklerini farklı dillerde sunma biçimini baştan aşağı değiştirecek yeni bir yapay zekâ hamlesine imza attı. Daha önce platformdaki bazı yapımlara otomatik yapay zekâ dublajı ekleyen şirket, bu kez ses ile görüntü arasındaki senkron kaymasını hedef aldı. Geliştirilen yeni teknoloji, oyuncuların ekrandaki dudak hareketlerini seslendirildiği yeni dile uygun şekilde dijital olarak yeniden şekillendiriyor.

GELENEKSEL DUBLAJ YAPISINA GÖRSEL DOKUNUŞ

Şirketin devreye soktuğu sistem, insan seslendirme sanatçılarının yerini almayı hedeflemiyor. Bunun yerine dublaj yapılırken ortaya çıkan en büyük rahatsızlıklardan biri olan ağız ve ses uyumsuzluğunu düzeltmeye odaklanıyor. Uygulamanın ilk saha örneği Almanca olarak çekilen "Maxton Hall" dizisinde sergilendi. Yapımın İngilizce dublajı profesyonel seslendirme sanatçılarınca kaydedildikten sonra devreye giren yapay zekâ ve görsel efekt araçları, oyuncuların dudak hareketlerini İngilizce ifadelere göre yeniden düzenledi.

TEKNOLOJİK DETAYLAR VE SÜREÇ KONTROLÜ

Amazon, uygulamanın teknik altyapısına veya kullanılan modellerin detaylarına dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Sürecin ne kadarının tam otomasyonla yapıldığı bilinmese de platform yetkilileri; yapay zekâ ile gelişmiş görsel efekt yazılımlarının bir arada kullanıldığını ve tüm işlemlerin yaratıcı ekiplerin doğrudan denetiminde yürütüldüğünü aktardı.

İLK DENEME MAXTON HALL İLE BAŞLADI

Yeni dudak senkronizasyonu teknolojisi şimdilik yalnızca Maxton Hall dizisinde aktif duruma getirildi. Projenin ilk iki sezonunda dünya çapında kullanıma açılan sistem, serinin Aralık ayında izleyiciyle buluşacak olan üçüncü ve final sezonunda da yer alacak. Şirket, elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda bu özelliği gelecekte diğer popüler yapımlara da yaymayı hedefliyor.