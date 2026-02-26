Punch, Japonya’nın Çiba eyaletine bağlı İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde dünyaya geldi. Annesi tarafından terk edilen yavru maymuna görevliler yapay bakım uyguladı. Bir süre sonra Tokyo’daki “Maymun Dağı”na bırakılan Punch’a battaniye, sıcak havlu ve peluş oyuncaklar verildi.

Turuncu peluş orangutanı seçen Punch, oyuncağını yanından ayırmıyor. Onunla uyuyor, oynuyor ve gittiği her yere yanında götürüyor. Bakıcısı, Punch’ın yeterince yemek yemediğini ve yalnızlık çektiğini belirtti.

Sosyal medyada yayımlanan son görüntülerde Punch’ın diğer maymunların şiddetine maruz kaldığı, ardından peluş oyuncağına sarıldığı görüldü. Görüntüler izleyenleri hem duygulandırdı hem de üzdü.