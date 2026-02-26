Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verisi ile emeklilerin 6 aylık zam oranını belirlenmişti. En düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye sabitlenmişti. Ancak 30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında emeklilere verilen zam merhem olmaktan öteye gitmedi.
Emekli bayram ikramiyesi için düşünülen rakam Yeniçağ'da: Kulislerden sızdı
Ramazan Bayramı’nın yaklaşması ile bayram ikramiyelerin ne olacağı şimdiden merak konusu oldu. 3 senaryo Ankara kulislerinde dillendiriliyor. Ancak bunlar içindeki en güçlü rakamı aldığımız kulis bilgilerine göre 5 bin TL.Süleyman Çay
İkramiye temel olarak emeklilerin bayram harcamaları için elini rahatlatması gerekiyor. Ancak Türkiye koşullarında bu mümkün olamıyor. Bayram ikramiyeleri ile emekli, bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alamıyor.
Ancak şimdiki zamanda 4 bin TL emekli ikramiyesi ile çarşı pazarda çocuk ve torunlara bayramda hediye alınacak bir durumda değil. Yine de emekli, bayram ikramiyesine gelecek olan zamma gözünü çevirdi.
Yeniçağ’a konuşan bir emekli ‘emekli bayram ikramiyelerinin bir asgari ücret olması gerektiği konusunda iktidara seslendi. Emekli, “Aldığımız ücretler ile geçinmek zor. Temel gıdalarımızı karşılayamıyoruz. Bayramda ise çocuklara aldığımız bir kuruş para ile ne hediye alacağız? İktidara sesleniyorum; ikramiyelerde son umudumuz, asgari ücret olsun” dedi.
Mart ayında hesaplara yatırılması planlanan ikramiyelere gelecek zam oranı ise kulislerde konuşuluyor. Pek çok SGK uzmanı ve iktidara yakın gazetelerde 3 senaryo ön plana çıkıyor. Yüzde 20 ile 5 bin TL, yüzde 25 ile 5 bin 500 TL ve son olarak yüzde 30 ile 6 bin TL senaryoları dile getiriliyor.
Konuşulan rakamlar emekliye derman olamayacak. Peki gerçekte emekli bayram ikramiyesi ne olacak?
Yeniçağ Ankara kulislerinden aldığı bilgiye göre; ekonomi yönetiminin istediği emekli bayram ikramiyesi 5 bin TL senaryosu oldu. Ancak AKP kanadından son bir müdahale olursa 5 bin 500 TL sınırını aşmayacağı belirtiliyor. Kısacası emekliler bir kez daha hüsran yaşayacak.