Toprağa hücum başladı: Arazi fiyatlarının en çok arttığı 15 il belli oldu

Merkez Bankası’nın yayımladığı Hanehalkı Beklenti Anketi, vatandaşın yatırım eğilimlerinde altının ilk sırada olduğunu, ancak arsa ve gayrimenkul yatırımlarının da güçlü şekilde öne çıktığını gösterdi. Pandemi sonrası değişen yaşam alışkanlıkları, uzaktan çalışma ve enflasyona karşı korunma arayışı arazi yatırımlarına ilgiyi artırırken, bazı şehirlerde fiyat artışları dikkat çekici seviyelere ulaştı.