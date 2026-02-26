Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026
Toprağa hücum başladı: Arazi fiyatlarının en çok arttığı 15 il belli oldu

TCMB anketi yatırım tercihlerinde altının ardından gayrimenkulün öne çıktığını ortaya koydu. Endeksa verilerine göre ise son 1 yılda arsa fiyatlarının en fazla yükseldiği iller dikkat çekti. İşte yatırımcıların radarına giren o 15 şehir…

Merkez Bankası’nın yayımladığı Hanehalkı Beklenti Anketi, vatandaşın yatırım eğilimlerinde altının ilk sırada olduğunu, ancak arsa ve gayrimenkul yatırımlarının da güçlü şekilde öne çıktığını gösterdi. Pandemi sonrası değişen yaşam alışkanlıkları, uzaktan çalışma ve enflasyona karşı korunma arayışı arazi yatırımlarına ilgiyi artırırken, bazı şehirlerde fiyat artışları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

ARAZİ FİYATLARI

Türkiye’de imar vasfı olmayan arazi (bağ, bahçe, tarla) fiyatlarına bakıldığında, Ocak 2026 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı 749 TL oldu. Endeksa verilerine göre yıllık değer artışı ise %18,51 olarak ölçüldü.

15)Aydın

Metrekare: 581 TL

Yıllık artış: %24,95

14) İstanbul
Metrekare: 2.895 TL
Artış: %25,38

13) Kilis
Metrekare: 321 TL
Artış: %25,88

12) Batman
Metrekare: 1.485 TL
Artış: %30,15

11) Elazığ
Metrekare: 687 TL
Artış: %30,36

10)Şanlıurfa
Metrekare: 1.160 TL
Artış: %30,93

9)Giresun
Metrekare: 783 TL
Artış: %30,94

8)Bolu
Metrekare: 575 TL
Artış: %30,98

7)Nevşehir
Metrekare: 384 TL
Artış: %33,80

6)Tunceli
Metrekare: 911 TL
Artış: %39,94

5)Kırşehir
Metrekare: 270 TL
Artış: %46,74

4)Diyarbakır
Metrekare: 1.623 TL
Artış: %74,14

3)Hakkari

Metrekare: 1.896 TL
Artış: %77,20

2)Şırnak
Metrekare: 2.014 TL
Artış: %98,82

1)Bingöl
Metrekare: 908 TL
Yıllık artış: %120,39

Uzmanlar uyarıyor:
Arazi fiyatları bazı bölgelerde hızlı yükselse de ortalama yıllık artış %18,5 seviyesinde. Yatırımda bölgesel farkların dikkatle analiz edilmesi gerekiyor.

