Japonya'da bir hayvanat bahçesinde kalan ve annesi tarafından terkedilen Punch isimli maymunun son görüntüsü, izleyen herkesi derinden etkiledi
Yürekleri dağlamıştı, yavru maymun Punch için Andrew Tate’ten büyük teklif
Japonya'da terk edilen Punch isimli maymunun peluş oyuncağına sarılarak yalnızlıkla mücadele etmesi, dünyayı derinden etkiledi. Andrew ve Tristan Tate kardeşler, Punch'ı sahiplenmek için 250 bin dolar teklif etti.Derleyen: Hande Karacan
Özellikle maymunun, annesinin yerini aldığına inandığı peluş oyuncakla geçen zor anları sosyal medyada viral oldu. Görüntüler, dünyaca ünlü isimler Tristan ve Andrew Tate’i de harekete geçirdi. Tate kardeşler, Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti.
Japonya'nın Çiba eyaletindeki İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde doğan Punch, annesi tarafından terk edilince, hayvanat bahçesi görevlileri küçük maymuna 'yapay bakım' sağladı. Punch, bir süre sonra Tokyo'daki 'Maymun Dağındaki' doğal ortamına salındı.
Ancak, annesinin sıcaklığını hissedebilmek için peluş bir orangutanı yanından ayırmaz hale geldi. Turuncu peluş oyuncak, Punch’ın tek arkadaşı oldu ve maymun, her anını ona sarılarak geçiriyor. Oyuncağını daima yanında taşıyan Punch, her anında ona sarmalayarak bir tür teselli arıyor.
Punch'ın bakıcısı, maymunun yalnızlık çektiğini ve yeterince yemek yemediğini dile getirdi. Diğer maymunlar Punch'ı kabullenmedikleri için o da yalnızlıkla mücadele ediyor. Peluş oyuncak, Punch için tek güven kaynağı oldu. Dünya genelinde büyük bir ilgi uyandıran bu sevimli ama bir o kadar da üzücü durum, sosyal medyada hızla yayıldı.
Bununla birlikte, Punch’ın annesinin doğum sonrası bitkin düştüğü için maymununu terk ettiği düşünülüyor.
Satışa Çıktı
Hayvanat bahçesiyle ilgili paylaşımlar ardından, Punch'ın peluş oyuncaklarının satışı başladı. 16.99 euro fiyatla satışa sunulan bu peluşlar kısa süre içinde büyük bir ilgi gördü. Kimileri, bunun pazarlama dehası olduğunu belirtirken, bazıları ise bu durumu eleştiren yorumlar yapmadan geçmedi.
Punch İçin Teklif: 250 Bin Dolar
Dünyaca ünlü isimler, Punch’ın yaşadığı zor durumdan etkilenerek harekete geçti. Özellikle Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, maymunu sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti. Bu flaş teklif, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
Punch'ın hikayesi, hayvan hakları savunucuları ve sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip edilirken, bir yandan da insanların hayvanlara karşı duyduğu şefkatin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.