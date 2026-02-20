Japonya’da bir hayvanat bahçesinde annesi tarafından terk edilen bebek maymun Punch, viral olan son görüntüleriyle dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Çiba eyaletinin İçikawa kentindeki hayvanat bahçesinde doğan Punch, doğumunun hemen ardından annesi tarafından bırakıldı. Uzmanlar, annenin doğum sonrası bitkinlik yaşadığı için bebeğini terk ettiğini düşünüyor. Bu durum hem sevimli hem de üzücü bir hikâyenin ortaya çıkmasına neden oldu.

Punch, bakıcıların yem vermek için yanlarına gelmesiyle onlara sığınıyor.

Punch, annesinin yokluğunu telafi etmek için yapay bakım altına alındı. Görevliler, maymunun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona manevi destek sağlamak amacıyla battaniye, sıcak havlu ve çeşitli oyuncaklar verdi. Ancak Punch’ın tercihi, peluş bir orangutan oyuncağı oldu. Turuncu renkli peluşu adeta annesi kabul eden Punch, onunla uyuyor, oynuyor ve neredeyse ayrılmaz bir bağ kurdu. Punch’ın bu davranışı, sosyal medyada milyonlarca izlenme elde eden fotoğraf ve videolarla dünyanın pek çok ülkesinde viral hale geldi.

PUNCH'UN YALNIZLIK SORUNU

Hayvan bakıcısı, Punch’ın diğer maymunlarla bağ kuramadığını ve yalnızlık çektiğini belirtti. Bunun üzerine Punch’ın yeterince yemek yemediği ve psikolojik olarak zorlandığı kamuoyuna yansıdı. Her ne kadar hayvanseverler Punch için çeşitli destek kampanyaları başlatsa da, maymun hâlâ en büyük teselliyi peluş oyuncağında buluyor. Diğer maymunların Punch’ı kabullenmemesi, onun izolasyon hissini artırıyor ve peluş oyuncak adeta bir duygusal dayanma aracı haline geliyor.

Sosyal medyada yayılan son görüntülerde Punch’ın diğer maymunlar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunun üzerine peluşuna sarılarak kaçtığı anlar yer aldı. Bu sahneler izleyenleri hem güldürdü hem de derinden etkiledi.

PUNCH’IN OYUNCAĞI ÇIKTI

Punch’ın hikâyesi sadece sosyal medyada popüler olmakla kalmadı; aynı zamanda ticari bir ürüne de dönüştü. Bir dünya markası, Punch’ın peluş oyuncağını 16.99 euro fiyatla satışa çıkardı. Ürün kısa sürede büyük ilgi gördü; kimileri bunu zekice bir pazarlama hamlesi olarak değerlendirirken, bazı yorumcular eleştirel yaklaştı.

ÜNLÜ İSİM 250 BİN DOLAR TEKLİF ETTİ

Haberlere göre dünyaca ünlü isimler Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti. Bu teklif, hayvanseverler ve takipçiler arasında geniş yankı uyandırdı ve Punch’ın geleceği hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Arkadaşlarının şiddet uyguladığı Punch, oyuncağının yanına koştu.

Bugün yetişkin maymun Onsing, küçük Punch'ı sıkıca kucakladı.