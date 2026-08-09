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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve bu yöntemle yabancı uyruklu kişilere usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonda 90 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 72 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde bu yöntemle 687 kişinin usulsüz vatandaşlık aldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, usulsüzlüklerin başvuru öncesindeki sahte belge işlemlerinden kaynaklandığını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline ilişkin herhangi bir ihmal veya görev zafiyetinin bulunmadığını bildirdi.

6 BİN 134 KİŞİNİN VATANDAŞLIĞI İPTAL EDİLDİ

Bakanlık verilerine göre yapılan incelemelerde, yatırım uygunluk belgesi iptal edilen bin 150 yatırımcı ile aile fertleri dahil 5 bin 391 kişinin vatandaşlık kararı geri alındı.

Bunun yanı sıra kamu düzeni ve milli güvenlik açısından sakıncalı görülen 263 yatırımcı ve aileleriyle birlikte 743 kişinin vatandaşlık kararı da iptal edildi.

Böylece toplamda bin 413 yatırımcı ve aile bireyleri dahil 6 bin 134 kişinin yatırım yoluyla kazandığı Türk vatandaşlığı iptal edilmiş oldu.

UYGULAMA 2017'DE BAŞLADI

Yatırım karşılığı Türk vatandaşlığı sistemi, 2016 yılında yapılan yasal düzenlemenin ardından fiilen 2017'de uygulanmaya başlandı.

İlk etapta en az 1 milyon dolar değerinde taşınmaz satın alan yabancılar bu haktan yararlanabiliyordu. Daha sonra bu sınır 250 bin dolara düşürüldü. 2022 yılında yapılan yeni düzenlemeyle ise taşınmaz yatırım alt limiti 400 bin dolara yükseltildi.

Bugün yürürlükte olan uygulamaya göre 400 bin dolar değerinde taşınmaz satın alıp üç yıl satmama taahhüdü verenler ya da 500 bin dolarlık sabit sermaye yatırımı, banka mevduatı, devlet borçlanma aracı, yatırım fonu veya bireysel emeklilik yatırımı yapan yabancılar Türk vatandaşlığına başvurabiliyor.

174 BİN 567 KİŞİ VATANDAŞLIK KAZANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin 29 Mayıs 2026'da paylaştığı verilere göre, 2018 yılından bu yana yatırım yoluyla toplam 174 bin 567 kişi Türk vatandaşlığı kazandı.

Bu sayının 51 bin 762'sini yatırımcılar, 122 bin 805'ini ise aile bireyleri oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye ekonomisine yaklaşık 16 milyar 74 milyon dolarlık yatırım kazandırıldığı açıklandı.

TARTIŞMALI İSİMLER DE SİSTEMDEN YARARLANDI

Yatırım yoluyla vatandaşlık programı, geçmişte uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı olduğu öne sürülen bazı isimlerin de Türk vatandaşlığı alması nedeniyle tartışmalara konu oldu.

Kırmızı bültenle aranan Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak, İsveç'in aradığı Rawa Majid ve FBI tarafından aranan Maximillian Virkin gibi isimlerin yatırım yoluyla vatandaşlık aldığına ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımıştı.

SON 10 YILDA 562 BİNDEN FAZLA KİŞİ TÜRK VATANDAŞI OLDU

Resmi verilere göre 2016-2025 döneminde "yetkili makam kararıyla" toplam 562 bin 701 kişi sonradan Türk vatandaşlığı kazandı. Aynı dönemde 213 bin 444 kişinin ise vatandaşlığı çeşitli nedenlerle sona erdi.

Yatırım yoluyla vatandaşlık uygulamasına ilişkin hukuki tartışmalar ise sürüyor. Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlemenin iptali için açtığı dava, Danıştay tarafından dava açma ehliyeti bulunmadığı gerekçesiyle reddedilirken, karara yapılan itirazın değerlendirme süreci devam ediyor.